Rodrygo se pierde el Mundial 2026 y es una baja sensible para Brasil. Foto: Action Images via Reuters

Restan menos de 100 días para que empiece a rodar la pelota por suelo canadiense, estadounidense y mexicano en junio próximo en el Mundial organizado por la FIFA, y ya empieza a surgir la lista menos deseada por cualquier jugador profesional y por los simpatizantes de cada país: los lesionados.

Esta lista es aún más dramática: es la lista de los lesionados que se perderán el Mundial por no llegar a recuperarse a tiempo de cara al 11 de junio, cuando comienza formalmente la competición.

La lista (que todos odian) de lesionados que no llegan al Mundial

Primero vamos a empezar con una duda que, por el peso específico del nombre, merece estar destacado en esta lista porque su mera situación de no saber si estará al 100% genera gran incertidumbre: Kylian Mbappé.

El delantero de Francia y del Real Madrid tiene una molestia en su rodilla izquierda que le impide jugar y viajó desde España a su país natal para tratarse la lesión que lo tiene a maltraer desde hace meses y que podría poner en dudas su participación mundialista, o al menos, no llegar al 100%.

Kylian Mbappé busca llegar a punto para el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Otro de los nombres fuertes que ya se confirmó que se quedará fuera de la cita mundialista es el de Rodrygo, de Brasil, y también del Real Madrid, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha durante la derrota de su equipo del lunes pasado ante el Getafe, según quedó informado por el parte médico del club español. En ese sentido, el cuerpo médico informa de una recuperación superior a los seis meses, es decir, adiós al sueño mundialista de la figura brasileña.

Por nuestro lado, en Argentina, Lionel Scaloni no podrá contar con Juan Foyth quien se rompió el tendón de Aquiles izquierdo jugando con el Villarreal en el mes de enero, lo que supone una recuperación de ocho meses.

Juan Foyth se rompió el tendón de Aquiles y se pierde el Mundial. Foto: X/@partidazocope

El otro seleccionado que presenta una baja importante es España con Samu Omorodion. El centrodelantero de 21 años era habitualmente convocado por Luis de la Fuente, pero también se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en febrero y ya quedó descartado de la lista del Mundial.

Inglaterra se suma a la lista con Jack Grealish, quien fue operado el pasado 9 de febrero por una fractura de estrés en el pie izquierdo y ya está confirmado que se pierde el resto de la temporada y el Mundial.

Jack Grealish se pierde el Mundial. Foto: X/@ExtremeFootbal4

Alemania es otro de los seleccionados que tendría una baja muy importante, dado que su arquero Marc-André ter Stegen ingresó al quirófano para tratarse una lesión en el isquiotibial izquierdo, pero no se sabe con certeza cuánto tiempo más estará recuperándose.

¿La lesión de Rodrygo le abre las puertas a Neymar?

Por supuesto, la lesión de Rodrygo puede dar lugar a una de las figuras relegadas de Brasil, como lo es Neymar.

Por el momento pesan las dudas sobre la decisión que tomará el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, respecto de la convocatoria o no del delantero del Santos de 34 años.

¿Neymar llega a jugar el Mundial con Brasil? Foto: REUTERS

Lo cierto es que, con la lesión de Rodrygo y con la crisis futbolística que atraviesa Brasil por estos tiempos, sumado a la falta de delanteros de peso, la posibilidad de que Neymar se sume a último momento a la lista del Mundial 2026 es cada vez más concreta.

Eso sí, Ancelotti fue tajante en sus declaraciones en cuanto a lo que busca con sus convocados: “Hay muchos jugadores de gran nivel y necesito elegir a quienes estén realmente al 100%. No es solo Neymar; puede ser Vinicius también. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro que esté al 100%, porque este equipo tiene un nivel de competencia altísimo, especialmente en ataque”.