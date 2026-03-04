Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 4 de marzo de 2026, 16:14
Chacho Coudet, nuevo DT de River.
Chacho Coudet, nuevo DT de River. Foto: NA.

Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado como el nuevo director técnico de River y lanzó una clara advertencia en la conferencia de prensa: “No vine a un cumpleaños”.

Coudet hizo énfasis en que “no vine a un cumpleaños, pero hay que descontracturar un poco porque desde la tensión es muy difícil”.

Con respecto a la situación de River, adelantó que “trataremos de ver a qué aspectos necesitamos darles mayor importancia. Estoy convencido de que hay un gran plantel y de que las cosas van a salir bien”, y continuó: “No puedo anticipar nada. Simplemente que vamos a trabajar mucho y que tengo total confianza en este plantel. Empieza un camino lindo y con mucha ilusión”.



De todas maneras, reconoció que “seguramente necesitamos recuperar niveles y la ayuda del hincha. Sé que este club exige mucho, pero necesitamos estar todos juntos. Sé lo que conlleva estar en este lugar, hay que ganar campeonatos”.

“Estoy muy contento y con mucha ilusión”

“Sabía que los caminos se podrían cruzar. Creo que a veces las cosas están escritas. Lamentablemente con la salida de Gallardo, que no es algo que me ponga feliz, pero me puso acá y estoy muy contento y con mucha ilusión”, añadió el “Chacho”, que tendrá su tercera experiencia como director técnico en la Argentina luego de Rosario Central y Racing.

Otro de los aspectos que tocó fue el de la competencia de los jugadores para ganarse la titularidad: “Necesitamos que sea sana porque es lo único que va a elevar el nivel. Voy a tratar de recuperar el mejor nivel de cada uno”.

Por otra parte, subrayó que “el crecimiento del club es un avance tremendo y sigue construyendo un camino para ser algo todavía mejor desde la infraestructura”.

“No dejo de ver el fútbol argentino, acostándome bastante tarde y durmiendo menos, pero eso también te hace sentir más cerca y seguir acompañando lo que es el torneo”, finalizó Coudet, quien además sentenció que “si no reseteamos, se nos va a poner cuesta arriba”.