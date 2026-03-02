Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: NA

Eduardo Coudet será el técnico que reemplace al Marcelo Gallardo en River. El “Chacho” viajará a la Argentina en las próximas horas y firmará un contrato con la institución hasta diciembre de 2027.

El por el momento entrenador del Alavés, con paso por importantes equipos del fútbol sudamericano, y su reciente experiencia en España, mantuvo positivas reuniones con Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli, y el lunes se despidió del plantel del conjunto español.

Una vez que se pusieron en común las expectativas de las dos partes, River dio el siguiente paso. El “Millonario” acordó la compensación económica con la institución española, que pierde a su entrenador en un momento clave de la temporada, a pocas fechas de que termine el campeonato y a tres puntos del descenso.

Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: NA

Cómo se dio la salida de Coudet del Alaves

Como Coudet tenía contrato hasta el 30 de junio, River tendrá que desembolsar un millón de dólares para liberar al DT. Las negociaciones lograron bajar al 50% el costo de la operación, ya que el club pedía USD2 millones.

En España, el movimiento causó revuelo. Desde el club no se querían desprender del entrenador y la prensa lo criticó por “abandonar el barco” en un momento crítico, donde solo sacó 2 puntos de los últimos doce en juego y a días de enfrentar al Valencia de visitante en un duelo clave que puede definir la zona de descensos.

Su estadía en el país ibérico le deja un sabor amargo: cerrará la segunda experiencia en Europa tras 55 partidos, con 17 victorias, 17 empates y 21 derrotas.

En River lo esperan con ansias. El objetivo de la dirigencia es que Coudet pueda calzarse el traje de entrenador apenas llegue a la Argentina, y esté listo para dirigir el próximo partido frente a Atlético Tucumán, el domingo 8 de marzo.

“Chacho” jugó en el Millonario en dos etapas: entre 1999 y 2002 y 2003-2004. El debut como DT dependerá de si la AFA levanta o no el paro que tenía pensado impulsar el próximo fin de semana. Si se juega la fecha, el estreno será el domingo en el Monumental ante los tucumanos o, en caso contrario, el jueves 12 en Parque Patricios contra Huracán.

Eduardo "Chacho" Coudet en su etapa como jugador de River. Foto: NA

Coudet se contactó con Damián Musto, el exvolante central al que el entrenador dirigió en Rosario Central y que en 2018 estuvo cerca de llegar a River como futbolista. A su vez, también hay gestiones para que se incorpore Lucho González, quien fue su compañero en Núñez y que está cumpliendo tareas de asistente técnico junto al entrenador italiano Francesco Farioli en Porto.

Los clubes que dirigió el “Chacho” Coudet

Eduardo Coudet dejó de ser el técnico de Atlético Mineiro. Foto: EFE.

Luego de una prolífica etapa como jugador, donde se desempeñó como volante derecho, un “8 clásico”, en clubes como River, San Lorenzo y Rosario Central, colgó los botines y cruzó la línea de cal para sentarse en el banco de suplentes a ordenar el equipo.

Su primera experiencia la hizo en Rosario Central, donde es ídolo, entre 2015 y 2017. Disputó 81 partidos, ganó 37, empató 26 y perdió 18. Su paso quedó marcado por la final perdida contra Boca por Copa Argentina, luego de que un polémico arbitraje fuese clave en el desenlace del partido.

Tuvo una corta experiencia en el fútbol mexicano, en Tijuana, donde dirigió 20 partidos, ganó 6, empató 7 y perdió los restantes. No terminó el campeonato porque lo llamaron desde Avellaneda para iniciar lo que sería su etapa más gloriosa como entrenador.

En Racing dirigió tres temporadas entre 2017 y 2020. Allí ganaría la Liga Profesional de Fútbol de 2018-2019 y el Trofeo de Campeones.

En Internacional construyó un ciclo largo, de esos que se sostienen en el tiempo, entre 2020 y 2024. Fueron 109 partidos en total, con 54 triunfos, 29 empates y 26 derrotas. En ese entonces se enfrentó al River de Demichelis, eliminándolo por penales de la Copa Libertadores en octavos de final. Luego, llegó hasta las semifinales de dicho torneo.

Su aventura en Europa llegó con el Celta de Vigo, donde dirigió entre 2020 y 2022. Allí estuvo al frente en 84 encuentros, con 31 victorias, 19 empates y 34 caídas. Su primer paso por Europa culminaría con la vuelta al fútbol sudamericano.

Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: EFE

En Atlético Mineiro, entre 2022 y 2023, tuvo probablemente su tramo más efectivo en cuanto a estadísticas. Dirigió 35 partidos, ganó 21, empató 8 y perdió apenas 6, una cosecha que habla de un equipo que, cuando encontró funcionamiento, supo traducirlo rápidamente en puntos. Sin embargo, no pudo concretar ningún título más allá del Campeonato Mineiro.

Volvió a Europa en 2024, al Deportivo Alavés. Fueron 55 partidos, con 17 triunfos, 17 empates y 21 derrotas, un recorrido que deja la sensación de un equipo que compitió en muchos tramos, aunque no siempre pudo inclinar la balanza a su favor.

En total, dirigió 457 partidos. Ganó 203 (un 44% de efectividad), empató 130 (28%) y perdió 124 (27%).

Cómo juegan los equipos del “Chacho” Coudet, el nuevo entrenador de River

Los equipos de Eduardo “Chacho” Coudet suelen ir para adelante. Son intensos, físicos y con una idea bastante clara: presionar alto, recuperar rápido y atacar con transiciones cortas. Busca progresar, jugar vertical y asumir ciertos.

En lo táctico, casi siempre parte del 4-1-3-2: un 5, tres volantes por dentro con libertad para asociarse y dos puntas, con uno que suele hacer de referencia. Los laterales son clave: suben mucho para estirar la cancha y darle ancho al equipo.

Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: @Alaves

En cancha, eso se ve en cosas concretas: presión fuerte apenas pierde la pelota (o incluso en la salida rival), intentando ahogar con varios hombres; salida desde atrás con intención de jugar, ya sea por dentro o buscando largo si hace falta; ataque con extremos bien abiertos, vértigo y delanteros con margen para moverse.

En Racing e Inter se notó esa mezcla de presión y ataque directo, en Celta tuvo que ordenar más y sostener el control, y en Alavés y Mineiro no resignó agresividad, aun cuando eso a veces deja espacios atrás. En resumen: Coudet prefiere ganar jugando a algo, no especulando, y es agresivo por defecto. Default aggressive, diría Jocko Willink.