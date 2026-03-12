Franco Colapinto Foto: REUTERS

Franco Colapinto llega al Gran Premio de China 2026 con una mezcla de expectativa, cautela y realismo. El piloto argentino de Alpine sabe que la segunda fecha del campeonato no será una carrera más, sino un examen exigente en uno de los circuitos más particulares del calendario. Y no lo oculta: espera un fin de semana “muy duro”, marcado por el desconocimiento del trazado, el formato sprint y los problemas que afectan actualmente a las largadas de la Fórmula 1.

Un circuito desconocido y un auto nuevo: la combinación perfecta para un desafío mayor

Colapinto admitió que llega a Shanghái sin referencias reales, ya que es su primera visita al circuito con el auto actual. Aunque el trazado chino es un clásico dentro de la Fórmula 1, para él representa territorio completamente nuevo. “Va a ser duro porque no conozco el circuito. El auto es distinto y todo cambia”, dijo tras su arribo al Shanghai International Circuit.

La situación se complica aún más por el formato del fin de semana: será la primera Sprint Race del año, lo que implica menos tiempo de preparación. Los pilotos tendrán solo una hora de entrenamientos antes de entrar directamente en modo competitivo, un escenario que obliga a encontrar la puesta a punto casi a ciegas.

Franco Colapinto terminó décimo cuarto en el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Las largadas, el gran dolor de cabeza de la Fórmula 1 2026

Uno de los temas que más preocupa a Colapinto son las inconsistencias en las largadas, algo que ya quedó en evidencia en el GP de Australia. Allí protagonizó una maniobra que dio la vuelta al mundo cuando evitó por centímetros el auto detenido de Liam Lawson a más de 200 km/h. Tras revisar las cámaras, aseguró que la situación fue “aún más complicada” de lo que había pensado en el momento.

El argentino explicó que estos problemas no son aislados, sino consecuencia de fallas técnicas que afectan a varios equipos, generando salidas impredecibles. “Quizás hacés una gran largada una vez y en la siguiente, haciendo lo mismo, tenés la peor”, expresó al analizar la inestabilidad del sistema.

Franco Colapinto, Fórmula 1. Foto: REUTERS

Alpine llega con signos positivos, pero con margen de error nulo

A pesar de un debut difícil en Melbourne —incluida una penalización temprana—, Colapinto destacó que el equipo logró extraer datos valiosos sobre el rendimiento del Alpine A526. En ritmo de carrera, el auto mostró un potencial interesante frente a sus rivales directos, algo que entusiasma al equipo de cara a este nuevo desafío.

Sin embargo, el margen de error es mínimo. Con tan poco tiempo de pista, cualquier desvío en la puesta a punto puede comprometer todo el fin de semana. Por eso, la clave estará en la capacidad de reacción del equipo y en la rápida adaptación del piloto a un circuito que exige precisión, especialmente en sus curvas largas y sus zonas de frenada intensa.

Un fin de semana con doble acción y una agenda cargada

El GP de China no solo será desafiante por lo deportivo, sino también por su estructura: habrá clasificación sprint, sprint race y clasificación tradicional antes de la carrera del domingo. En total, Colapinto enfrentará múltiples sesiones decisivas en muy poco tiempo, lo que aumenta la exigencia física y mental.

La actividad comenzará en la madrugada del viernes en Argentina, con la única práctica libre y la clasificación sprint pocas horas después. El sábado será igualmente intenso, con la Sprint Race y la clasificación para el GP del domingo. Un menú cargado que pondrá a prueba la concentración de los pilotos desde el primer minuto.

Un Colapinto realista pero motivado

Más allá de las dificultades, Franco encara el fin de semana con una actitud constructiva. Sabe que cada carrera es un paso en su proceso de adaptación a la Fórmula 1 y que las situaciones extremas, como la vivida en Australia, pueden transformarse en aprendizaje. Su principal objetivo: mantenerse competitivo, sumar experiencia y capitalizar cualquier oportunidad.