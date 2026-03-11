Franco Colapinto terminó décimo cuarto en el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

El Gran Premio de Australia dejó un balance discreto para la escudería Alpine. El equipo francés apenas sumó un punto gracias a Pierre Gasly, mientras que Franco Colapinto terminó décimo cuarto lejos de los puestos de pelea.

En este contexto, con el paso de las horas, Alpine reveló cuál fue el principal inconveniente que afectó el rendimiento del A526 durante el fin de semana en Melbourne.

Steve Nielsen, jefe del equipo Alpine F1 Team. Foto: X @AlpineF1Team

El jefe de equipo, Steve Nielsen, explicó que el monoplaza presenta un problema clave en el alerón delantero, una pieza que está generando desequilibrios aerodinámicos y perjudica especialmente el comportamiento del monoplazas en las curvas rápidas.

“El equilibrio a alta velocidad claramente no es óptimo, por lo que hay que solucionarlo. Esto se manifiesta en forma de subviraje. Tenemos subviraje a alta velocidad. Vimos algo de eso en Bahréin, por lo que estamos al tanto de ello”, reconoció Nielsen.

El Alpine A526 tiene problemas de subviraje. Foto: X @AlpineF1Team

En la clasificación del pasado sábado, Gasly había quedado en el puesto 14 y Colapinto en el 16, resultados muy por debajo de las expectativas de la escudería, que apuntaba a consolidarse como una de las protagonistas de la zona media de la parrilla en el arranque de la temporada.

¿Qué es el subviraje y cómo afecta al monoplaza de Franco Colapinto?

El subviraje es una situación en la que el auto tiende a seguir recto en lugar de girar como indica el volante. En términos prácticos, esto obliga a los pilotos a reducir más la velocidad de lo ideal para poder doblar, lo que termina perjudicando los tiempos por vuelta.

Dentro del equipo consideran que este inconveniente fue una de las razones principales por las que no pudieron competir en igualdad de condiciones con otras escuderías de la zona media durante el fin de semana en Australia.

La solución, sin embargo, no llegará de inmediato. Nielsen reveló que ya trabajan en nuevas piezas para corregir el problema, aunque esas mejoras no estarán disponibles para el Gran Premio de China, la próxima fecha del calendario.

Pierre Gasly finalizó décimo en el Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

“Tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en el auto en China, así que es una lesión que estamos arrastrando en este momento. Ojalá no fuera así, pero creo que sabemos cómo resolverlo”, señaló el jefe de Alpine.

De todos modos, confían en que el impacto será menor en el circuito de Shanghái, ya que su trazado presenta menos curvas de alta velocidad que el de Melbourne, lo que podría reducir el efecto negativo del problema en el alerón delantero del A526.

Horarios del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Viernes 13 de marzo

Primera práctica libre : 00:30 horas

Clasificación de la carrera sprint: 04:30 horas

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint : 00:00 horas

Clasificación de la carrera principal: 04:00 horas

Domingo 15 de marzo