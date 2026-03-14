Colapinto quedó a milésimas de la Q3 y largará 12° en el Gran Premio de China:

Franco Colapinto en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS

Franco Colapinto quedó a milémisas de la Q3 tras mejorar el rendimiento del viernes y largará 12° en el Gran Premio de China

El argentino registró una vuelta de 0.005 más lenta que el tiempo de corte que tuvo a Isack Hadjar con su Red Bull Racing y no pudo avanzar a la tercera fase de la qualy.

Franco Colapinto en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS

El segunda Gran Premio de la temporada, el primero en el continente asiático de este 2026, se correrá el domingo a las 4 de Argentina.

Cómo quedó la clasificación

Colapinto, 14° en la sprint

Franco Colapinto tuvo una sobria actuación para finalizar 14° en la carrera sprint del Gran Premio de China, que tuvo como ganador a George Russell.

El podio lo completaron Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos de Ferrari.

Franco Colapinto en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS

La carrera comenzó muy bien para Colapinto que, tras una gran largada, pudo superar a cuatro oponentes en la primera vuelta para escalar hasta el 12° puesto.

Si bien no pudo mantener ese gran ritmo y terminó en el 14° lugar, bastante lejos de los primeros ocho que sumaron puntos, el argentino redondeó unas 19 vueltas muy sólidas que le podrían permitir ganar confianza de cara a la carrera.