Fórmula 1: Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China y sumó sus primeros puntos con Alpine
El piloto argentino, quien largó desde la décima segunda posición, aprovechó la ausencia de los dos monoplazas de McLaren y con una soberbia actuación logró sumar su primera unidad para la escudería francesa. Kimi Antonelli consiguió su primer triunfo en la máxima categoría.
Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China de la Fórmula 1 y sumó sus primeros puntos con Alpine. Kimi Antonelli ganó en Shanghái y obtuvo su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo. George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) completaron el podio.
El GP de China comenzó con una inesperada noticia: la ausencia de Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), Gabriel Bortoleto (Audi) y Alex Albon (Williams). Este caótico contexto se convirtió en una gran posibilidad para Colapinto, quien largó desde la décima segunda posición.
Al igual que en el Gran Premio de Australia, el joven pilarense no cometió errores y tuvo una excelente largada para avanzar posiciones con neumáticos duros, apostando a una estrategia diferente de otras escuderías que priorizaron el neumático medio para una parada en boxes más temprana.
Luego del abandono de Lance Stroll (Aston Martin) en la vuelta 10, Alpine mantuvo la estrategia larga y decidió dejar en pista a Colapinto, quien alcanzó momentáneamente la segunda posición. En el relanzamiento después del safety car, llegaría el show del piloto argentino.
Durante el relanzamiento, Colapinto tuvo que realizar múltiples maniobras defensivas para cuidar su posición contra Esteban Ocon y Oliver Bearman, los dos pilotos de Haas. Allí, sacó a relucir todo su repertorio para proteger la cuerda interna y no ceder su posición, a pesar del desgaste de sus neumáticos.
Al llegar a la vuelta 33, después de ingresar a boxes, Franco tendría un incidente con Ocon a la salida de la primera curva, que ocasionó un trompo entre los dos monoplazas y una sanción de 10 segundos para el piloto francés de la escudería estadounidense.
A partir de allí, el pilarense comenzó su remontada para llegar a sumar su primera unidad con Alpine, que consiguió tras el abandono de Max Verstappen (Red Bull), quien estaba séptimo detrás de Pierre Gasly, el compañero del piloto argentino en el equipo francés.
De esta manera, Colapinto escaló a la décima posición y, a pesar de una intensa persecución al español Carlos Sainz Jr. (Williams), Franco no pudo superarlo en las últimas vueltas y sumó su primer punto para Alpine, en una de sus mejores carreras dentro de la Fórmula 1.
Otra de las grandes noticias fue la sexta posición que consiguió Gasly, quien había largado séptimo después de una excelente clasificación. Así, la escudería francesa sumó puntos con sus dos pilotos en el inicio de una nueva temporada, después de un 2025 para el olvido.
Las posiciones del Gran Premio de China de la Fórmula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oliver Bearman (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00