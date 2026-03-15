Franco Colapinto en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.Maxim Shemetov Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China de la Fórmula 1 y sumó sus primeros puntos con Alpine. Kimi Antonelli ganó en Shanghái y obtuvo su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo. George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) completaron el podio.

El GP de China comenzó con una inesperada noticia: la ausencia de Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), Gabriel Bortoleto (Audi) y Alex Albon (Williams). Este caótico contexto se convirtió en una gran posibilidad para Colapinto, quien largó desde la décima segunda posición.

Al igual que en el Gran Premio de Australia, el joven pilarense no cometió errores y tuvo una excelente largada para avanzar posiciones con neumáticos duros, apostando a una estrategia diferente de otras escuderías que priorizaron el neumático medio para una parada en boxes más temprana.

Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Go Nakamura)

Luego del abandono de Lance Stroll (Aston Martin) en la vuelta 10, Alpine mantuvo la estrategia larga y decidió dejar en pista a Colapinto, quien alcanzó momentáneamente la segunda posición. En el relanzamiento después del safety car, llegaría el show del piloto argentino.

Durante el relanzamiento, Colapinto tuvo que realizar múltiples maniobras defensivas para cuidar su posición contra Esteban Ocon y Oliver Bearman, los dos pilotos de Haas. Allí, sacó a relucir todo su repertorio para proteger la cuerda interna y no ceder su posición, a pesar del desgaste de sus neumáticos.

Al llegar a la vuelta 33, después de ingresar a boxes, Franco tendría un incidente con Ocon a la salida de la primera curva, que ocasionó un trompo entre los dos monoplazas y una sanción de 10 segundos para el piloto francés de la escudería estadounidense.

Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

A partir de allí, el pilarense comenzó su remontada para llegar a sumar su primera unidad con Alpine, que consiguió tras el abandono de Max Verstappen (Red Bull), quien estaba séptimo detrás de Pierre Gasly, el compañero del piloto argentino en el equipo francés.

De esta manera, Colapinto escaló a la décima posición y, a pesar de una intensa persecución al español Carlos Sainz Jr. (Williams), Franco no pudo superarlo en las últimas vueltas y sumó su primer punto para Alpine, en una de sus mejores carreras dentro de la Fórmula 1.

Otra de las grandes noticias fue la sexta posición que consiguió Gasly, quien había largado séptimo después de una excelente clasificación. Así, la escudería francesa sumó puntos con sus dos pilotos en el inicio de una nueva temporada, después de un 2025 para el olvido.

Las posiciones del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Isack Hadjar (Red Bull) Carlos Sainz Jr. (Williams) Franco Colapinto (Alpine)

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