“No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos”: el enojo de Colapinto a pesar de haber sumado un punto en el GP de China
El piloto argentino llegó a ubicarse segundo al apostar por estirar el cambio de neumáticos durante el período de safety car.
Franco Colapinto expresó su enojo este domingo, a pesar de haber sumado su primer punto después de mucho tiempo en la Fórmula 1, tras señalar que “no es positivo haber quedado atrás de autos más lentos” que el Alpine que conduce.
El piloto argentino, que terminó décimo en el Gran Premio de China, había largado desde esa posición, luego de haber clasificado duodécimo y avanzar hasta ese lugar por las bajas de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.
El deportista protagonizó una gran salida que lo llevó a escalar rápidamente posiciones hasta colocarse sexto en la primera vuelta. Incluso llegó a ubicarse segundo al apostar por estirar el cambio de neumáticos durante el período de safety car, en una estrategia que lo mantuvo peleando en los puestos de adelante.
Tras la carrera, Colapinto reconoció que el punto conseguido tiene valor, aunque remarcó su enojo por los problemas sufridos: “Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros”.
Además, detalló que su monoplaza sufrió daños importantes: “Tenía mucho ‘graining’ en el último stint y muchos daños en el piso, la parte trasera derecha quedó toda rota. Perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo”.
Colapinto también cuestionó algunas decisiones durante la carrera y lamentó las oportunidades perdidas, aunque destacó el esfuerzo realizado: “Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas, te da más bronca”.
De cara a la próxima fecha, el argentino intentó mirar hacia adelante: “Ahora vamos con todo a Japón, otra pista nueva para mí. Ojalá podamos tener el auto en mejores condiciones y estar un poco más cerca en rendimiento”.
Las posiciones del Gran Premio de China de la Fórmula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oliver Bearman (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
Días y horarios de las próximas carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00