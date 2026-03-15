“No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos”:

Franco Colapinto en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS

Franco Colapinto expresó su enojo este domingo, a pesar de haber sumado su primer punto después de mucho tiempo en la Fórmula 1, tras señalar que “no es positivo haber quedado atrás de autos más lentos” que el Alpine que conduce.

El piloto argentino, que terminó décimo en el Gran Premio de China, había largado desde esa posición, luego de haber clasificado duodécimo y avanzar hasta ese lugar por las bajas de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

El deportista protagonizó una gran salida que lo llevó a escalar rápidamente posiciones hasta colocarse sexto en la primera vuelta. Incluso llegó a ubicarse segundo al apostar por estirar el cambio de neumáticos durante el período de safety car, en una estrategia que lo mantuvo peleando en los puestos de adelante.

Franco Colapinto en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1.Maxim Shemetov Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

Tras la carrera, Colapinto reconoció que el punto conseguido tiene valor, aunque remarcó su enojo por los problemas sufridos: “Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros”.

Además, detalló que su monoplaza sufrió daños importantes: “Tenía mucho ‘graining’ en el último stint y muchos daños en el piso, la parte trasera derecha quedó toda rota. Perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS

Colapinto también cuestionó algunas decisiones durante la carrera y lamentó las oportunidades perdidas, aunque destacó el esfuerzo realizado: “Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas, te da más bronca”.

De cara a la próxima fecha, el argentino intentó mirar hacia adelante: “Ahora vamos con todo a Japón, otra pista nueva para mí. Ojalá podamos tener el auto en mejores condiciones y estar un poco más cerca en rendimiento”.

Las posiciones del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Isack Hadjar (Red Bull) Carlos Sainz Jr. (Williams) Franco Colapinto (Alpine)

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de China. Foto: REUTERS

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