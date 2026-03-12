El desafío de Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1:

El desafío de Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto tendrá un fin de semana exigente en el Gran Premio de China, una carrera que históricamente combina velocidad extrema con sectores técnicos que castigan cualquier error. El circuito de Shanghái es uno de los trazados más particulares del calendario de la Fórmula 1, tanto por su diseño como por las dificultades que plantea a pilotos y equipos.

Franco Colapinto debutará en el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Foto: X @F1

La pista tiene 5,451 kilómetros de extensión y la carrera se disputa a 56 vueltas, para completar un total de 305 kilómetros. El circuito debutó en el calendario en 2004 y, desde entonces, se consolidó como una de las paradas habituales del campeonato. El récord de vuelta lo mantiene Michael Schumacher con un tiempo de 1:32.238, registrado en aquella primera edición.

Las dificultades que tendrá Franco Colapinto en el Gran Premio de China

Uno de los rasgos más distintivos del trazado es su primera curva, donde los pilotos deben recorrer un giro de casi 270 grados que se va cerrando progresivamente. Se trata de una de las secciones más complejas de todo el calendario, ya que exige una precisión milimétrica en el ingreso y una gestión cuidadosa del neumático delantero. En general, el circuito genera un alto desgaste en el eje frontal de los autos.

El Gran Premio de China 2025 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Edgar Su)

Shanghái no es solo técnica. También ofrece velocidad pura. Entre las curvas 13 y 14 aparece una recta de 1,2 kilómetros, una de las más largas del campeonato, en la que los autos pueden alcanzar velocidades cercanas a los 348 km/h antes de afrontar una de las frenadas más exigentes de la temporada. Ese sector suele ser determinante para los sobrepasos y muchas veces define momentos clave de la carrera.

El circuito de Shanghái suele favorecer a los pilotos que consiguen la pole position

En términos históricos, la carrera en China suele favorecer a quienes largan adelante. Más de la mitad de los Grandes Premios disputados allí fueron ganados desde la pole position. El piloto más exitoso en este circuito es Lewis Hamilton, con seis victorias, aunque otros campeones como Fernando Alonso y Max Verstappen también lograron triunfos en Shanghái.

Oscar Piastri, el último ganador del Gran Premio de China de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Edgar Su)

En este contexto, el desafío para Franco Colapinto será doble: adaptarse a un circuito que exige precisión en curvas largas y frenadas violentas, y al mismo tiempo gestionar la velocidad en las rectas y el desgaste de neumáticos. En un trazado que combina técnica y potencia, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Horarios del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Viernes 13 de marzo

Primera práctica libre : 00:30 horas

Clasificación de la carrera sprint: 04:30 horas

Sábado 14 de marzo

Carrera sprint : 00:00 horas

Clasificación de la carrera principal: 04:00 horas

Domingo 15 de marzo