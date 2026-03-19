El gol 900 de Messi no alcanzó Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La eliminación de Inter Miami en los octavos de final de la Concachampions dejó un impacto inmediato en la planificación del club y expuso una realidad que nadie en el entorno de Lionel Messi esperaba enfrentar tan pronto en el año. Con apenas un puñado de partidos oficiales disputados, el equipo de Javier Mascherano perdió el principal objetivo del semestre y ahora se ve obligado a recalibrar prioridades para evitar que la temporada se convierta en una decepción mayor.

Un golpe inesperado: cómo quedó afuera Inter Miami

El conjunto de Florida quedó eliminado por la regla del gol de visitante tras empatar 1-1 ante Nashville en la vuelta y 0-0 en la ida. Pese a que Messi convirtió el gol número 900 de su carrera —un hito histórico para el astro argentino—, Miami no logró sostener la ventaja y lo pagó muy caro.

El equipo mostró limitaciones ofensivas llamativas y un rendimiento defensivo muy por debajo de lo esperado, especialmente teniendo en cuenta que el plantel fue armado para competir como un club de élite continental. En la cancha, la realidad golpeó: Inter Miami lució sin peso en áreas clave y dejó dudas profundas a poco de comenzar la temporada oficial.

El objetivo perdido que marcaba la hoja de ruta

Tanto la dirigencia como Mascherano tenían un mensaje claro desde enero: ganar la Concachampions. Jorge Mas, uno de los propietarios del club, había sido contundente al considerar este trofeo el “gran objetivo” del año por ser el único título importante que aún no luce en las vitrinas del club.

Era, en definitiva, la pieza que completaría una lista de logros reciente, luego de conquistas como la Leagues Cup, la Supporters’ Shield y la MLS Cup en temporadas anteriores. Sin embargo, el golpe llega en un momento donde la expectativa era altísima y la plantilla reflejaba ambición total.

El Inter Miami sufrió otro fracaso Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Mascherano, Messi y un equipo que debe resetearse

Mascherano había advertido que la ambición no debía transformarse en obsesión, pero la versión que mostró Inter Miami estuvo lejos de lo que buscaba. Y eso afectó anímicamente a un plantel lleno de estrellas, entre ellas Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Reguilón, que tampoco pudieron marcar diferencias significativas en la serie.

El entrenador reconoció tras la eliminación el golpe emocional y deportivo, y dejó en claro que el equipo debe redirigir su foco hacia una nueva meta: que la MLS sea ahora la prioridad absoluta y que el grupo recupere confianza rápidamente.

¿Qué viene ahora? Los objetivos que Inter Miami todavía puede pelear

Aunque perdió la Concachampions, Inter Miami aún tiene mucho por disputar:

MLS 2026

La liga estadounidense se transforma en la gran oportunidad para que el equipo recupere protagonismo.El torneo local se convierte en prioridad para sumar un título y recomponer la imagen golpeada.

Leagues Cup

Otro torneo clave, donde Miami podría buscar revancha deportiva y encaminar un lugar futuro en la Concachampions.

Mejorar en la tabla anual

Un buen rendimiento sostenido también puede otorgar cupos internacionales, según proyecciones realizadas por análisis de temporadas anteriores.

El Inter Miami eliminado Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Un plantel de jerarquía frente a un nuevo desafío

Si algo agrava el golpe es que Inter Miami posee una plantilla “casi europea”. Sin embargo, el fútbol no le dio la razón esta vez. El equipo, pese a Messi y compañía, no logró imponerse en instancias decisivas ni encontrar funcionamiento. La caída lo obliga a un “reseteo” total antes de que la temporada avance y complique aún más su panorama.

La temporada no está perdida, pero necesita reacción

Inter Miami todavía tiene margen para dar vuelta la página. El club deberá apoyarse en figuras de renombre, ajustar su funcionamiento y reenfocar energías en los torneos que aún mantiene vivos.La historia dice que los equipos grandes se construyen también en los momentos difíciles; ahora será el turno de ver si el proyecto liderado por Messi y Mascherano tiene el carácter para levantarse.