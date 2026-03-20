Recorrido de River en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Imagen generado con IA por Canal 26

Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el destino de River quedó marcado por rivales no tan complejos pero con viajes largos e incómodos que pueden alterar la agenda de “Chacho” Coudet.

El Millonario integra el grupo H junto al Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y el Carabobo de Venezuela.

Con este itinerario, el equipo de Núñez deberá recorrer unos 17.370 kilómetros entre viajes de ida y vuelta, sumado a que muchas millas se sumarán a díás de partidos importantes del torneo local.

Los viajes del Millonario

El camino hacia la gloria se inicia con el viaje a Bolivia, con la visita al estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, donde el Blooming hace local sin la “ayuda” de la altura paceña.

Sin embargo, entre ida y vuelta, recorrerá 3.800 kilómetros, en un debut que no debería generar complicaciones para los de Coudet.

Luego, River viajará a Brasil para enfrentarse al Red Bull Bragantino, a priori, el rival más duro del grupo.

Los rivales de River Plate en el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Foto: X @RedBullBraga

El conjunto del energizante hace de local en el Estadio Municipal Cicero de Souza Marques, de la Bragança Paulista en São Paulo. Hasta una de las ciudades más populosas de Brasil, la Banda viajará unos 3.570 kilómetros entre ida y vuelta.

Por último, el cierre de la zona será con el viaje más largo y el menos deseado. Su visita a Valencia, en Venezuela, para enfrentar al Carabobo llegó como un baldazo de agua fría Ponzio y Trezeguet, los enviados de River al sorteo.

El Estadio Polideportivo Misael Delgado está a 5.000 kilómetros del Monumental, por lo que deberá pasar largas horas arriba de un avión para completar los 10.000 kilómetros entre ida y vuelta.

Además, los incómodos viajes se suman a los duros choques en el Torneo Apertura. Es que el viaje a Bolivia llega en la previa al duelo con Racing, uno de los rivales más duro del grupo B, mientras que los viajes a Brasil y Venezuela llegan entre el final de la fase de grupos y el inicio de los playoffs domésticos.

Por Matías Greisert

X: @MatiasGreisert