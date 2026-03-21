Boca Juniors jugará dos amistosos en su pretemporada. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors inicia un nuevo camino en busca de la tan ansiada Séptima. Tras el sorteo de la fase de grupos, el equipo de la Ribera ya conoce oficialmente los días y horarios de todos sus partidos en la Copa Libertadores 2026, un dato clave pensando en la planificación del plantel, el calendario y las expectativas de millones de hinchas.

El Xeneize integra el Grupo D, junto con Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona SC (Ecuador), un cuadro exigente que lo obliga a viajar por Sudamérica en un calendario compacto debido al año mundialista.

Debut y primeros desafíos: Boca arranca como visitante

Boca iniciará su participación como visitante, tal como marcaba la modalidad del sorteo para los equipos del bombo 1. El debut será ante Universidad Católica el 7 de abril a las 21:30 (hora argentina) en Santiago de Chile, un compromiso que marcará el primer examen internacional del ciclo 2026.

A solo una semana del estreno, el equipo volverá a la Bombonera para jugar su primer partido como local:

14 de abril, 21:00: Boca vs Barcelona SC (Ecuador).

Esta segunda fecha será clave para pisar fuerte en casa y comenzar a construir la clasificación desde la fortaleza xeneize.

El tramo más duro: dos viajes consecutivos

El calendario luego presenta el segmento más exigente del grupo:

28 de abril, 21:30: Cruzeiro vs Boca (en Brasil).

5 de mayo, 21:00: Barcelona SC vs Boca (en Ecuador).

Será un doble viaje internacional que pondrá a prueba al plantel tanto desde lo físico como desde lo futbolístico. En apenas una semana, Boca deberá afrontar partidos en dos países distintos, lo que hace indispensable una rotación inteligente y una gestión de cargas precisa para evitar lesiones.

Cierre en casa: dos partidos decisivos en La Bombonera

La definición del grupo será en Buenos Aires y ante su gente, un escenario ideal para Boca teniendo en cuenta lo ajustado del calendario. Los últimos dos encuentros son:

19 de mayo, 21:30: Boca vs Cruzeiro.

28 de mayo, 21:30: Boca vs Universidad Católica.

Jugar dos partidos consecutivos en La Bombonera le permitirá al equipo llegar más sólido al cierre, sin viajes y con la posibilidad de asegurar la clasificación a octavos de final en casa. Además, el último encuentro podría ser decisivo dependiendo de cómo llegue cada equipo en la tabla.

Empieza el sueño de Boca en la Copa Libertadores 2026. Foto: X @BocaJrsOficial

El fixture completo de Boca en la Libertadores 2026

7/4 – 21:30: Universidad Católica vs Boca

14/4 – 21:00: Boca vs Barcelona SC

28/4 – 21:30: Cruzeiro vs Boca

5/5 – 21:00: Barcelona SC vs Boca

19/5 – 21:30: Boca vs Cruzeiro

28/5 – 21:30: Boca vs Universidad Católica

Un grupo competitivo y un objetivo claro

El Grupo D presenta rivales de peso, con viajes largos y desafíos en alturas y climas distintos. Cruzeiro aparece como el rival más fuerte del grupo por historia y localía; Universidad Católica, como un clásico rival chileno; y Barcelona SC, un equipo acostumbrado a competir internacionalmente.

Sin embargo, Boca parte como favorito para clasificarse y apunta no solo a avanzar, sino a liderar el grupo para encarar el cuadro eliminatorio con mayor ventaja.

Calendario comprimido y exigencia máxima

La fase de grupos se disputará en apenas 51 días, un dato que resalta la intensidad del certamen en un año atravesado por el Mundial. Esto obliga a un plantel amplio, concentración total y rotación inteligente para afrontar seis partidos decisivos en menos de dos meses.

Boca ya sabe el camino y los hinchas empiezan a ilusionarse

Con el fixture confirmado, los hinchas cuentan los días para volver a ver al Xeneize competir en la cita más importante del continente. La combinación de un grupo desafiante, un calendario comprimido y la localía en el cierre promete una fase de grupos electrizante, llena de emociones y con el sueño intacto de sumar una nueva estrella internacional.