Ernesto Cherquis Bialo. Foto: Internet

La muerte de Ernesto Cherquis Bialo conmocionó al periodismo y al mundo del fútbol, que los despidieron en las redes sociales con profundos mensajes.

San Lorenzo, el club del que era hincha, lo recordó con unas sentidas palabras: “Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual, su sanlorencismo apasionado y tantas charlas futboleras -y de la vida- que vamos a extrañar por siempre. ¡Gracias por tanto, maestro!“.

Otro “cuervo” que también lo destacó fue Marcelo Tinelli, quien le dedidó un posteo en sus redes sociales: “Hasta siempre maestro Ernesto Cherquis Bialo. Un señor siempre. Coincidiendo o no en varios temas, fue un ejemplo del periodismo deportivo en nuestro país. Gracias por tus enseñanzas, querido Cherquis . Volá bien alto”.

El Gráfico, medio que supo dirigir con maestría en sus años dorados, también lo recordó. “A los 85 años, falleció el notable periodista Ernesto Cherquis Bialo. El que fuera director de El Gráfico entre 1982 y 1990, no solamente fue el dueño de una prosa única, también fue testigo directo de una época sin igual. Amigo de los grandes ídolos del deporte, durante más de sesenta años dedicó su vida al periodismo y ninguno podrá igualarlo. Descanse en paz, maestro, que aquí lo seguiremos recordando por siempre”, manifestó.

Otras personalidades que dejaron su mensaje para Cherquis Bialo