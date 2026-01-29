Juan Sebastián Verón. Foto: NA

Juan Sebastián Verón publicó una picante historia de Instagram luego del triunfo de Estudiantes ante Boca.

En el mismo, el presidente del León hizo referencia al pasillo que le realizó al Xeneize al club platense por el campeonato logrado y dejó un mensaje para la AFA: “¿Nadie salió a pedir que aplaudan fuerte? Tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… Raro”.

Posteo de Juan Sebastián Verón tras el pasillo de Boca a Estudiantes. Foto: NA

Esta crítica de la Brujita se debe a lo que ocurrió en los octavos de final del Torneo Clausura, cuando los de Estudiantes le dieron la espalda a los de Rosario Central luego de que la AFA inventara el título de Campeón de Liga.

Esto derivó en la suspensión de los futbolistas del “Pincha”, aunque finalmente hubo amnistía antes del inicio del Torneo Apertura.