Vanderlei Luxemburgo. Foto: EFE

Vanderlei Luxemburgo, ex seleccionador de Brasil y ex técnico del Real Madrid, entre otros, está internado de urgencia en la terapia intensiva de un hospital de Palmas (Brasil) por una infección pulmonar.

El ex entrenador, hoy centrado en su incipiente carrera política, empezó a sentirse mal y fue trasladado al Hospital Medical Santa Thereza.

Vanderlei Luxemburgo. Foto: EFE

Los exámenes constataron un “cuadro de infección pulmonar” y, por orientación médica, ingresó en una unidad de cuidados intensivos, donde inició un tratamiento con antibióticos.

Su extensa carrera como entrenador

Su último trabajo como técnico fue en 2023, cuando se puso al frente del Corinthians por tercera vez en su larga carrera. Sin embargo, fue despedido ese mismo año tras una mala racha de resultados.

Vanderlei Luxemburgo. Foto: EFE

El preparador, hoy con 73 años, ha dirigido a los clubes más grandes de Brasil, como Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Gremio, Fluminense o Vasco da Gama, además de ponerse al frente de la Canarinha entre 1998 y 2000.

En 2005, entrenó al Real Madrid de los ‘Galácticos’ en una de sus pocas aventuras lejos de territorio brasileño.