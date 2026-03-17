DT saliente de San Lorenzo Foto: NA

La derrota ante Defensa y Justicia terminó de sentenciar el ciclo de Damián Ayude en San Lorenzo. Aunque el entrenador había mostrado intención de continuar, la dirigencia decidió cortar el vínculo este martes por la mañana.

Sergio Constantino, presidente provisorio, y Pablo Barrientos, director deportivo, le comunicaron la decisión antes del inicio de la práctica en la Ciudad Deportiva. El balance de Ayude en las primeras diez fechas del Torneo Apertura fue discreto: tres triunfos, cuatro empates y tres caídas.

En el corto plazo, la conducción del plantel quedará en manos de Alan Capobianco, técnico de la Reserva, quien dirigió la práctica del martes y será interino hasta el partido del viernes por Copa Argentina ante Deportivo Rincón, en Quilmes.

DT saliente de San Lorenzo Foto: NA

Capobianco llega con respaldo interno por su recorrido en juveniles, incluida su etapa multicampeona en las inferiores de Vélez, pero la dirigencia no lo analiza como opción fija para la Primera.

Mientras tanto, San Lorenzo arrancó el operativo para encontrar un reemplazante. Los nombres que desfilan parecen priorizar la condición laboral del entrenador más que una idea de juego. El nombre que aparece en los sueños dirigenciales es Marcelo Gallardo, recientemente desvinculado de River, pero su ejecución en el plano de la realidad parece imposible: ni lo económico ni lo deportivo seduce al ex-DT millonario.

Otros técnicos sin club y que también suenan en el Bajo Flores son Hernán Crespo y Néstor Gorosito. Crespo dejó San Pablo recientemente y ve con buenos ojos volver al fútbol argentino. Gorosito también se encuentra desempleado, aunque una historia compuesta por tres episodios como jugador y uno como técnico lo convierten en la opción más viable.

“Pipo” estuvo al frente del Ciclón entre 2002 y 2004. En aquella etapa dirigió 42 partidos, con 19 victorias, 12 empates y 11 derrotas.

Otro nombre que circula es el de Ariel Holan, libre tras su paso por Rosario Central. Su perfil táctico gusta en Boedo, aunque no aparece al tope de prioridades.

DT saliente de San Lorenzo Foto: NA

El periodista Leandro “Gurí” Alves sumó otras variantes: Kily González, Martín Palermo e incluso el vasco Iker Muniain. González viene de su salida de Platense en 2025; Palermo terminó su ciclo en Fortaleza tras un descenso; y Muniain está iniciando su carrera en el CD Derio de España.

Sobre el Vasco, Alves aseguró que “se muere de ganas por dirigir San Lorenzo”, aunque aclaró que aún no es una opción formal. Sí confirmó que su representante ya tuvo un contacto con la dirigencia.

La millonaria cifra que San Lorenzo tendrá que pagar a su exDT

La salida de Damián Ayude le generará un pasivo importante al club de Almagro, que no está en una situación económica holgada. El escenario empeora, ya que, debido a la renovación que tuvo el pasado 3 de febrero, la misma dirigencia que hoy lo echa deberá pagar un resarcimiento de 500.000 dólares por los diez meses de contrato que le quedaban.

De no haber consolidado la renovación del vínculo, la comisión directiva del Cuervo se hubiera ahorrado todo ese dinero.