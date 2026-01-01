Premier Pádel cambia algunas normas para 2026: las principales novedades que tendrá el flamante reglamento

La Federación Internacional de Pádel agregó un par de modificaciones para el próximo año. Allí, se destaca el nuevo sistema Star Point, el color de las pelotas y el calentamiento obligatorio, entre muchas otras.

Franco Stupaczuk, Martín Di Nenno, Arturo Coello y Agustín Tapia. Foto: X @premierpadel

El pádel fue uno de los deportes que más crecimiento mundial tuvo durante 2025. Por ello, la Federación Internacional de Pádel (FIP) presentó una serie de cambios en el reglamento que modifican significativamente algunas de las normas actuales.

Entre las más llamativas, se encuentra la implementación del “Star Point”, habitualmente conocido en la jerga como “Punto de oro”, una modificación pensada para cuidar el desgaste físico de los jugadores y potenciar el atractivo del espectáculo.

Arturo Coello y Agustín Tapia. Foto: X @premierpadel

El Star Point introduce una opción alternativa en los juegos que llegan al deuce. El sistema se activa desde el primer 40-40 y limita la duración del game: tras dos ventajas máximas, si no se define, se juega un punto decisivo que determina al ganador del juego.

Las novedades del reglamento de Premier Pádel

Calentamiento obligatorio

Antes de los partidos, el peloteo entre jugadores era de 5 minutos, mientras que ahora se reduce a 3. Además, tras posibles interrupciones durante un encuentro también se acortan los tempos: entre 5 y 20 minutos solo habrá 1 minuto para calentar, mientras que si se supera este intervalo, el tiempo estipulado es de 3 minutos.

El cordón de las palas

Por primera vez queda estipulado en el reglamento oficial que, si se rompe la cuerda de seguridad o se escapa de la mano del jugador, la pareja perderá inmediatamente el punto.

Este aspecto ya se había aplicado en repetidas ocasiones, pero la diferencia es que a partir de 2026 ya queda escrito, dejando a un lado de las interpretaciones del juez.

Mayor seguridad para los jugadores

La zona de seguridad exterior de las pistas de pádel se amplía de los 2 a los 3 metros. Foto: X @premierpadel

La zona de seguridad exterior de las pistas se amplía de los 2 a los 3 metros. Sin duda, una medida necesaria para velar por el físico de los deportistas en caso de que salgan a jugar fuera del 20x10, algo cada vez más habitual.

Modificaciones en el color de las pelotas

Hasta 2025, se permitía cualquier color que contrastara con el de la pista, pero a partir de ahora solo podrá ser blanca o amarilla.

Además, cambian las medidas para las bolas de ‘altitud’: si bien antes se permitían a partir de 500 metros, ahora las veremos en lugares que superen los 1.000 metros sobre el mar.

Novedades en el saque

A partir de este año se agrega una línea imaginaria en la que se exige que, al menos un pie, debe estar por detrás de ella. Eso sí, ambos deben permanecer dentro del recuadro de servicio, sin invadir ni tocar las líneas.

Además, nunca se podrá golpear por delante de la línea de servicio. Esta modificación apunta a simplificar el control arbitral, no a que los jugadores puedan adelantar un pie.

Prohibido beber y comer durante el juego

Agustín Tapia, el argentino N° 1 del mundo de pádel. Foto: X @premierpadel

Desde 2026, los jugadores únicamente podrán hidratarse o ingerir algún alimento en los cambios de lado, cuando pasen por el banquillo.

De esta manera, el nuevo reglamento de Premier Pádel entró en vigor a partir de este jueves 1 de enero y comenzará a aplicarse de forma estricta en el Riyadh Season P1, que se llevará a cabo del 9 al 14 de febrero, la fecha de apertura oficial de la temporada.