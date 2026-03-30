Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes en conferencia de prensa que Lionel Messi será titular en el partido de este martes a las 20.15 ante Zambia en La Bombonera.

En la previa a la última presentación antes del Mundial 2026, a Scaloni se le preguntó si el capitán de la “Albiceleste” iba a estar desde el arranque y dejó clara su postura.

Messi ingresó en el segundo tiempo Foto: NA

“Creo que Messi mañana va a estar desde el arranque”, fue la respuesta del director técnico campeón del mundo.

De esta manera, el DT dejó clara su idea de tener desde el arranque a la “Pulga”, que en el encuentro ante Mauritania ingresó recién en el segundo tiempo.

Además, dio detalles sobre el equipo que parará este martes en La Bombonera: “Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos… Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”.

La advertencia de Scaloni: “Si los rendimientos no son buenos...”

Por otro lado, Scaloni lanzó una clara advertencia hacia los jugadores: “Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”.

En la previa del partido ante Zambia el DT se mostró disconforme con el partido que hicieron sus dirigidos el último viernes frente a Mauritania, en el que ganaron 2-1.

En este sentido, el director técnico campeón del mundo advirtió que “la lista del Mundial la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas”.

Argentina le ganó a Mauritania por 2 a 1. Foto: EFE

Con respecto a la actuación en el partido contra Mauritania, Scaloni destacó que “es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno”, y aclaró: “El equipo siempre compite y juegue bien o mal, da la sensación de ser un equipo. Eso es algo que no hicimos el otro día y cuando no juegan bien se dan cuenta”.

Además, adelantó que “el siguiente partido es una buena oportunidad para volver a ponernos donde estamos y demostrarle a la gente si fue solo un partido o si fue propio del momento”.

Por último, habló acerca de su posible renovación: “Este lugar es posiblemente el lugar en el que todo argentino desea estar. Más que eso es difícil. Los tiempos para mí no son importantes, tengo la cabeza en otro lado”.