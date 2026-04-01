Un jugador de la Selección sufrió una lesión tras los amistosos ante Mauritania y Zambia:

Entrenamiento de la Selección argentina. Foto: REUTERS

Gabriel Rojas sufrió un desgarro en la porción larga del bíceps femoral derecho tras los amistosos de la Selección argentina y se perderá el clásico de Avellaneda ante Independiente

El lateral se reincorporó a los entrenamientos de Racing, pero no trabajó con el grupo y fue sometido a estudios que ratificaron la lesión, la cual fue confirmada por el propio club en las redes sociales.

La baja obliga al cuerpo técnico de Gustavo Costas a reorganizar la defensa de cara al duelo ante el Rojo, ya que la recuperación demandará varias semanas.

En tanto, también es un dolor de cabeza para Lionel Scaloni, quien esperaba que el lateral tuviera el mayor rodaje posible de cara al anuncio de la lista, en un puesto sensible sin alternativa concreta para Tagliafico.

Gabriel Rojas en la Selección argentina. Foto: Redes sociales

Gabriel Rojas tuvo 22 minutos en el amistoso del viernes pasado ante Mauritania en La Bombonera, al reemplazar a Marcos Acuña, que dejó más dudas que certezas en un equipo que no mostró el mejor nivel. La pelea por el lateral izquierdo continúa y se definirá a último momento.