Lionel Messi, Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

La Selección Argentina se despachó con una goleada 4-0 ante Zambia en La Bombonera, en lo que significó el último partido como local antes del Mundial 2026. Los goles de la noche los marcaron Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás Otamendi (de penal), Dominic Chanda (en contra) y Valentín Barco.

El encuentro no tuvo sobresaltos para la “Albiceleste” y sirvió para que el entrenador Lionel Scaloni pruebe varias piezas de cara a la lista final de convocados para la Copa del Mundo.

Los titulares de la Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

El desarrollo del partido entre Argentina y Zambia

El primer gol llegó a los cuatro minutos en los pies de Julián Álvarez, quien recibió dentro del área un pase de Lionel Messi -que rozó en Thiago Almada- y remató de primera, con un tiro bajo y cruzado que sirvió para abrir el marcador y empezar el trámite.

Cuando parecía que el encuentro seguiría el mismo ritmo chato que contra Mauritania, llegó el segundo gol argentino, esta vez obra de Messi. A los 43′, el capitán jugó una pared dentro del área con Alexis Mac Allister, recibió por el costado izquierdo y sacó un zurdazo cruzado que dejó sin chances al arquero Willard Mwanza. De esta manera, la Selección cerró 2-0 el primer tiempo.

Apenas iniciado el complemento, Almada cayó en el área y el árbitro Alexis Herrera cobró penal para Argentina. Messi le cedió el disparo a Nicolás Otamendi, quien se despide de la “Albiceleste”. El defensor del Benfica (¿próximamente en River?) cruzó un derechazo para poner el 3-0.

Nicolás Otamendi, Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

A partir de ahí, Lionel Scaloni empezó a mover el banco de suplentes y dispuso los ingresos de Rodrigo De Paul, Nicolás González y Valentín Barco en lugar de Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, respectivamente.

El 4-0 llegó a los 68′. Luego de una gran jugada entre Barco y Almada, el ex Vélez tiró un centro para Messi, pero el defensor zambiano Dominic Chanda se llevó puesta la pelota y terminó metiéndola en su propio arco.

Selección Argentina vs Zambia. Foto: REUTERS

A falta de 20 minutos para el final, Lucas Martínez Quarta y Giuliano Simeone ingresaron por Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. En tanto, a los 74‎'‎, Juan Musso, Nico Paz y Máximo Perrone entraron en lugar de Emiliano Martínez, Thiago Almada y Enzo Fernández.

Lo que quedó del partido entró más en el papel de “trámite” que de juego en sí hasta el gol de Barco. Tras una asistencia de taco de Nico González, el hombre de Boca Predio paró la pelota y sentenció el partido.

Tras el pitazo final de Herrera, La Bombonera se unió en aplausos y ovaciones, renovando la ilusión de cara a la defensa del título de Campeones del Mundo y, por qué no, sumar la cuarta estrella.