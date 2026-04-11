El pueblo oculto de San Luis que sorprende a los aventureros:

Un rincón único en San Luis Foto: Foto generada con IA

En el corazón de las Sierras de Comechingones, lejos del ruido urbano y de los circuitos turísticos tradicionales, existe un lugar que parece detenido en el tiempo. Rodeado de montañas imponentes, nubes bajas y caminos difíciles, Pueblo Escondido se consolidó como uno de los destinos más impactantes de turismo aventura en San Luis, ideal para quienes buscan experiencias distintas, contacto con la naturaleza y una dosis de historia real.

Este antiguo asentamiento minero, prácticamente invisible durante décadas, hoy despierta el interés de viajeros de todo el país que desean explorar un rincón poco conocido de la Argentina, donde la montaña manda y el silencio es protagonista.

Un pueblo que nació con la minería y quedó aislado en la montaña

Pueblo Escondido tuvo su origen a fines del siglo XIX con el desarrollo de la mina Cerro Áspero, un yacimiento de tungsteno que alcanzó su máximo esplendor durante las guerras mundiales del siglo XX. En aquel momento, el metal era clave para la industria bélica y tecnológica, lo que impulsó la llegada de trabajadores, ingenieros y familias completas a esta quebrada de altura.

Durante años, el lugar contó con viviendas, talleres, espacios comunitarios y una infraestructura pensada para sostener la vida en condiciones climáticas extremas. Sin embargo, el declive de la actividad minera y la caída del valor del tungsteno provocaron el cierre definitivo del emprendimiento hacia fines de la década del 60. El pueblo quedó vacío, expuesto al clima y al paso del tiempo.

Este increíble pueblo se ubica al pie de las imponentes Sierras de los Comechingones. Foto: Merlo Turismo.

De pueblo abandonado a destino de turismo aventura

Lejos de desaparecer, Pueblo Escondido comenzó una segunda vida ligada al turismo de naturaleza y aventura. Sus construcciones de piedra, restauradas de manera respetuosa, conservan el espíritu original del lugar y funcionan hoy como refugio para viajeros.

La experiencia no es solo visual: llegar hasta allí implica atravesar senderos exigentes, desniveles pronunciados y caminos que ponen a prueba tanto el físico como la concentración. Justamente por eso, el destino es elegido por quienes buscan algo más que una escapada convencional.

Qué actividades se pueden hacer en Pueblo Escondido

El entorno natural permite disfrutar de propuestas variadas durante todo el año:

Trekking y senderismo en altura, con recorridos que atraviesan quebradas, arroyos y miradores naturales.

Travesías en 4x4 y enduro , consideradas entre las más desafiantes de la región por sus caminos en zigzag.

Fotografía de paisaje , con escenarios que cambian según la hora del día y las condiciones climáticas.

Desconexión total, ya que no hay señal de celular ni ruido urbano.

Además, el lugar ofrece opciones de hospedaje de montaña, desde habitaciones compartidas hasta zonas para acampar, junto con un comedor que brinda platos energéticos ideales para el clima serrano.

Cómo llegar y qué tener en cuenta antes del viaje

Pueblo Escondido se encuentra a pocos kilómetros de Merlo, una de las ciudades turísticas más importantes de San Luis. Desde allí se accede por caminos de montaña hasta un punto donde solo es posible continuar a pie, a caballo, en bicicleta o en vehículos 4x4.

No se recomienda intentar el acceso sin experiencia previa o sin guía, ya que el clima puede cambiar rápidamente y las distancias engañan. También es fundamental llevar abrigo, agua, calzado adecuado y protección solar, incluso en verano.

Sierra de los Comechingones Foto: NA

Cuándo conviene visitar este rincón secreto de San Luis

Las mejores épocas para conocer Pueblo Escondido son primavera y otoño, cuando las temperaturas son más estables y los paisajes muestran su mayor atractivo. En invierno puede haber nieve, mientras que el verano presenta cambios bruscos de clima.

Un destino que no se parece a ningún otro

Pueblo Escondido no es un lugar para todos, y justamente ahí radica su encanto. Es un destino pensado para quienes buscan aventura real, paisajes vírgenes y la sensación de estar descubriendo algo que permanece oculto para la mayoría. Un rincón de San Luis que combina historia, naturaleza extrema y una experiencia que deja huella.