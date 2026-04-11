Fiesta de la Torta Frita en Mercedes Foto: Foto generada con IA Canal 26

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes dejó de ser solo un punto histórico del interior bonaerense para convertirse en uno de los destinos más convocantes del calendario cultural argentino. Con una identidad marcada por su pasado, una fuerte vida comunitaria y un sorprendente abanico de fiestas populares, la ciudad vive un presente de auge turístico que la posiciona como referente indiscutido de las celebraciones regionales.

Una ciudad con raíces profundas en la historia bonaerense

Fundada oficialmente en 1752 como Guardia de Luján, Mercedes nació como una fortaleza estratégica destinada a proteger la frontera frente a los malones. Con el paso del tiempo, aquel asentamiento militar se transformó en una ciudad clave para el desarrollo rural, político y cultural de la provincia de Buenos Aires. En 1856 adoptó su nombre actual y comenzó una etapa de expansión vinculada a la llegada del ferrocarril, la producción agropecuaria y el crecimiento institucional.

Estación de Mercedes Foto: Facebook / Nicolas Lennard

Hoy, ese pasado sigue vivo en su arquitectura, en sus calles arboladas, en edificios emblemáticos como la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes y en museos que conservan la memoria de una ciudad que supo ser protagonista en distintos momentos de la historia argentina.

Las fiestas que convirtieron a Mercedes en un imán de visitantes

Si algo distingue actualmente a Mercedes es su impresionante agenda de fiestas populares, capaces de atraer miles de personas durante todo el año. Lejos de concentrarse en una sola fecha, la ciudad logró consolidarse como sede permanente de celebraciones que combinan gastronomía, música, tradición y producción regional.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

La más emblemática es la Fiesta Nacional del Salame Quintero, que cada año convoca a multitudes. Convertida en un símbolo de la identidad local, esta celebración rinde homenaje al producto más representativo de Mercedes, con degustaciones, concursos, shows en vivo y ferias de productores.

Otra cita ineludible es la Fiesta Nacional de la Torta Frita, un evento que reúne tradición gaucha, sabores caseros y un clima familiar que se replica edición tras edición. La postal de vecinos cocinando tortas fritas gigantes se volvió viral y posicionó a Mercedes a nivel nacional.

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: Municipalidad de Mercedes

A lo largo del año también se realizan la Fiesta de la Cerveza Artesanal, encuentros folklóricos, ferias gastronómicas, exposiciones rurales y eventos culturales en plazas y parques. Cada fiesta refuerza la idea de una ciudad activa, abierta al turismo y orgullosa de su identidad.

De ciudad histórica a polo cultural y gastronómico

El crecimiento de estas celebraciones impulsó una transformación profunda. Mercedes incorporó nuevos espacios gastronómicos, alojamientos, circuitos turísticos y propuestas al aire libre. El Parque Municipal Independencia, el río Luján y las estancias cercanas se convirtieron en parte del atractivo para quienes buscan escapadas de fin de semana.

Además, la cercanía con CABA y la facilidad de acceso hicieron que muchos visitantes vuelvan fuera de fechas festivas, atraídos por la tranquilidad, la buena mesa y el encanto de una ciudad que combina pasado y presente sin perder autenticidad.

Mercedes, el pueblo que nació como festín Foto: Facebook / Nicolas Lennard

Cómo llegar a Mercedes desde Buenos Aires

Mercedes está ubicada en el oeste de la provincia de Buenos Aires y llegar es simple:

En auto: se accede principalmente por la Ruta Nacional 5. El viaje desde CABA demanda entre 1 hora y 30 minutos, según el tránsito.

En tren: el Ferrocarril Sarmiento conecta Once con Mercedes, con servicios regulares y un recorrido cómodo.

En colectivo: varias líneas interurbanas unen la ciudad con distintos puntos del conurbano y la Capital Federal.

Esta accesibilidad explica en gran parte el crecimiento del turismo de cercanía, ideal para escapadas cortas y visitas reiteradas.

Un modelo que combina identidad y proyección

Mercedes logró algo que pocas ciudades consiguen: transformar su historia en motor de desarrollo, sin perder esencia. Sus fiestas no son solo eventos, sino expresiones culturales que fortalecen el sentido de pertenencia y atraen a nuevas generaciones de visitantes.

De fortaleza fronteriza a capital de celebraciones regionales, la ciudad bonaerense escribe una nueva etapa. Y lo hace con tradición, sabor local y una agenda que ya la convirtió en uno de los destinos furor del interior argentino.