River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Torneo Apertura 2026
Sigue en directo el partido entre River Plate y Boca Juniors por la Torneo Apertura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan River Plate vs. Boca Juniors, por Torneo Apertura 2026?
El partido se juega este Domingo, 19/04/2026, a partir de las 17:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Mas Monumental, ubicado en C.A.B.A..
¿Por dónde ver en vivo River Plate vs. Boca Juniors, por Torneo Apertura 2026?
El encuentro entre River Plate y Boca Juniors se podrá ver en directo por ESPN Premium, TNT Sports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de River Plate vs. Boca Juniors, por Torneo Apertura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Darío, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Todo listo para llevarles en vivo el partido entre River Plate y Boca Juniors por Torneo Apertura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 17:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Estadio Mas Monumental de C.A.B.A..
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