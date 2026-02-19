Adam Bareiro, San Lorenzo. Foto: NA

La llegada de Adam Bareiro a Boca Juniors es inminente. El delantero de 29 años nacido en Paraguay arribaría al país mañana por la mañana para realizarse la revisión médica. River Plate recibirá una importante suma de dinero por la operación.

El atacante que brilló en San Lorenzo tendrá su tercer paso por un equipo grande de Argentina. Luego de vestir la camiseta de Fortaleza, donde convirtió 11 anotaciones en 31 partidos, llegará a un Boca donde urge la necesidad de un 9 que rellene la falta de gol.

La transferencia se realiza por una suma de 3 millones de dólares a cambio de la totalidad del pase del delantero. En Núñez sonríen, ya que, gracias a que son dueños del 50% de la ficha, reciben 1,5 millones de dólares.

A los Xeneizes se les abrió una ventana de oportunidad debido a la lesión de Rodrigo Battaglia, que liberó cupo y permitió la adquisición del delantero guaraní.

Adam Bareiro jugó en San Lorenzo. Foto: NA

“Adam Bareiro llegará mañana por la mañana al país para realizarse los estudios médicos correspondientes y, de no surgir inconvenientes, se convertirá en jugador de Boca”, informó el club por intermedio de la cuenta Esto es Boca que utilizan para brindar detalles oficiales de las negociaciones en cada mercado de pases.

El pase se destrabó gracias a que Fortaleza bajó sus expectativas. El club brasileño quería recibir 2 millones de dólares por la ficha del delantero. Tras arduas negociaciones con la comisión directiva de Boca Juniors, llegaron a un acuerdo.

Otro punto que terminó por convencer a los dirigentes cariocas es el hecho de haberse sacado de encima un importante salario, teniendo en cuenta que en marzo iniciará su periplo por la Serie B de Brasil.

En declaraciones posteriores al último triunfo de Fortaleza frente a Ferroviario, partido válido por las semifinales del Campeonato Cearense donde Bareiro convirtió uno de los dos goles del 2-0 definitivo y festejó con el emblemático “topo gigio”, el futbolista sostuvo: “Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Se están manejando entre clubes, con mi agente y la gente de Boca. Solo tengo mi cabeza aquí para dar lo mejor de mí”.

Riquelme ya había elogiado a Bareiro mientras estaba en el Ciclón: "El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo. Compite, compite y el fútbol es eso para mí. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite, es Messi. Vos podés ser muy bueno, pero si no te gusta competir, pasás a ser normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, contra el que sea”.

Adam Bareiro y Martín Demichelis durante su paso por River. Foto: NA

En River no tienen los mejores recuerdos del guaraní con la banda roja. Jugó 16 partidos y no concretó ningún gol ni asistencias, y es probable que el evento que más perdure en la memoria de los hinchas millonarios sea aquel superclásico en La Bombonera que jugó con una muñequera alusiva a los colores del club. Si bien River ganó 1-0, con gol de Manuel Lanzini, Adam Bareiro salió reemplazado a los 57 minutos por Miguel Borja.

Todos los clubes por los que pasó Adam Bareiro

La carrera del atacante destaca por la migración entre países sudamericanos. Como dato curioso, antes de vestir la camiseta azul y oro, habrá jugado dos veces para River Plate.

Presentación de Adam Bareiro. Foto: X @AlrayyanSC