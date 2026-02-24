Jack Doohan y Franco Colapinto. Fotos: Instagram.

Está claro que los pilotos de Fórmula 1 participan de la competencia bajo mucha presión. Sin embargo, la situación con Jack Doohan fue más allá y afirmó que recibió amenazas de muerte para dejar su asiento en Alpine, donde finalmente fue reemplazado por Franco Colapinto en 2025.

El australiano es parte de la nueva temporada de “Drive to Survive”, el documental que relata la temporada de F1. Esta vez, la historia entre Doohan y Colapinto tuvo protagonismo en la producción, en especial por las especulaciones a su alrededor.

Paul Aron, Jack Doohan, Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine para 2025. Foto: X @AlpineF1Team

El puesto del actual piloto de reserva de Haas estuvo en duda desde que comenzó la temporada 2025, ya que aparecían rumores de un reemplazo por parte de Colapinto. Finalmente, el intercambio de puestos ocurrió antes del Gran Premio de Imola, donde el argentino pasó a acompañar a Pierre Gasly.

La revelación de Jack Doohan sobre las amenazas que recibió

Sin embargo, Jack Doohan reveló una fuerte trama en el marco de las entrevistas del documental.

“Recibí seis o siete correos electrónicos diciendo que si seguía en el coche para Miami, me amputarían todas las extremidades”, detalló. Y siguió: ”La gente dice que me van a matar aquí si no salgo del coche".

Jack Doohan y Pierre Gasly, pilotos de Alpine. Foto: EFE.

Además, más allá de que no culpó a Colapinto por lo ocurrido, relató una violenta situación que vivió durante el Gran Premio de Miami.

“Estaba allí con mi maldita novia y mi entrenador, y me encontré con tres malditos hombres, como armados. Tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera a controlarlo”, recordó sobre su traumática experiencia en Fórmula 1.

Ante esta situación, Alpine aumentó la seguridad para el piloto australiano que corrió su última carrera en Estados Unidos. “La seguridad de todos los miembros del personal, incluidos los conductores, es de máxima prioridad y es un asunto que el equipo se toma muy en serio en todos los eventos”, detalló la escudería.

Jack Doohan es el nuevo piloto de reserva de Haas. Foto: X F1

Finalmente, fue desvinculado de Alpine a comienzo de año pero tendrá una nueva oportunidad: actualmente es piloto de pruebas para Haas de cara a la temporada 2026.