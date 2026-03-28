Lionel Messi en el America Business Forum. Foto: REUTERS

Lionel Messi dio un paso judicial fuerte en Estados Unidos. El capitán de la Selección Argentina y su empresa LMGM presentaron una demanda federal en Nueva York contra una red de vendedores que ofrecían productos falsificados con su marca a través de Temu y Walmart.

La acción fue presentada el pasado miércoles 25 de marzo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y apunta directamente a los comerciantes, no a las plataformas. Por ahora, las identidades de los acusados permanecen bajo reserva hasta que sean notificados formalmente.

El expediente quedó a cargo del juez Edgar Ramos, según confirmaron fuentes judiciales citadas por Sebastián Maril. El reclamo solicita el cese inmediato de las ventas, la eliminación de las cuentas involucradas y una compensación económica que podría ascender a varios millones de dólares. Mientras la causa judicial avanza, la identidad de los demandados permanece bajo secreto de sumario hasta que el tribunal pueda notificarlos formalmente.

Cómo operaba la red de falsificación online

Lionel Messi en el America Business Forum. Foto: REUTERS

Según la demanda, los vendedores ofrecían sin autorización ropa, calzado, accesorios, bolsos, electrónica y artículos deportivos con el logo de Messi, una marca que está registrada en Estados Unidos desde abril de 2016. El escrito sostiene que los acusados montaron tiendas online que simulaban ser canales oficiales, utilizando estrategias de posicionamiento digital y redes sociales para atraer a los compradores y generar confusión sobre el origen de los productos.

Para captar clientes, los sitios utilizan técnicas de posicionamiento en buscadores (SEO) y campañas en redes sociales que redirigen a los consumidores hacia sus tiendas, deliberadamente diseñadas para parecer canales oficiales de venta o distribuidores autorizados. La presentación judicial describe un esquema sofisticado: uso de identidades falsas, reapertura de cuentas tras bloqueos, manejo de fondos en el exterior y envíos de bajo valor para eludir controles aduaneros.

En ese punto, la demanda cita datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que indicó que en 2024 el 97% de las incautaciones por violaciones a la propiedad intelectual correspondieron a paquetes pequeños. Los acusados también habrían rotado plataformas de pago y trasladado sus operaciones fuera de Estados Unidos frente a acciones legales.

El documento agrega que muchos de los productos compartían diseños y patrones, lo que sugiere la existencia de una red coordinada de falsificación y no de vendedores aislados.

Messi Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La causa también contextualiza el peso comercial de la marca Messi. Administrada por LMGM desde Andorra, el negocio global vendió en 2025 alrededor de 1,3 millones de camisetas y registró un fuerte crecimiento tras la llegada del jugador al Inter Miami CF, con un aumento del 1200% en las búsquedas online del club. El caso es llevado adelante por el estudio Boies Schiller Flexner LLP, que representa a Messi y a LMGM en esta ofensiva judicial contra la venta ilegal de merchandising.