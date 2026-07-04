Las mejores fotos de Argentina vs Cabo Verde: del desesperante tiempo extra al gol salvador de Cuti Romero

Mundial 2026
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Dibu Martínez y Vozinha; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Cuti Romero festeja su gol en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Dibu Martínez; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Dibu Martínez; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Cuti Romero festeja su gol en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Dibu Martínez y Cuti Romero; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi y Scaloni; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi y Scaloni; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Gol de Cabo Verde ante Argentina por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Gol de Cabo Verde ante Argentina por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Scaloni en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Gol de Cabo Verde ante Argentina por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Vozinha en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Rodrigo De Paul en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Vozinha en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Vozinha festeja el gol de Cabo Verde ante Argentina.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lisandro Martínez festeja su gol en Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
La formación de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: REUTERS
Suena el himno en Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: REUTERS
Lionel Scaloni en Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Lionel Messi en la previa de Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: REUTERS
Maradona y el Indio Solari, presentes en Argentina vs Cabo Verde.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
El arquero Vozinha es sensación en el Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.
Fotografía: REUTERS
Un niño sostiene la remera de Lionel Messi en la previa ante Cabo Verde.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters