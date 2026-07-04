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Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.
Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Las mejores fotos de Argentina vs Cabo Verde: del desesperante tiempo extra al gol salvador de Cuti Romero

La Selección sufrió ante el combinado africano por los 16avos de final de la Copa del Mundo. Mirá las espectaculares imágenes del partido.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mundial 2026

Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Dibu Martínez y Vozinha; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Cuti Romero festeja su gol en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Dibu Martínez; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Dibu Martínez; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Cuti Romero festeja su gol en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Dibu Martínez y Cuti Romero; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi y Scaloni; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi y Scaloni; Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Gol de Cabo Verde ante Argentina por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Gol de Cabo Verde ante Argentina por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Scaloni en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Gol de Cabo Verde ante Argentina por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Vozinha en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Rodrigo De Paul en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Vozinha en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en el Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Vozinha festeja el gol de Cabo Verde ante Argentina.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lisandro Martínez festeja su gol en Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026.

Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026.

Mundial 2026

Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026.

Lionel Messi festeja el gol de Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026.

Mundial 2026

Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

La formación de Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Suena el himno en Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Scaloni en Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi en la previa de Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Maradona y el Indio Solari, presentes en Argentina vs Cabo Verde.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

El arquero Vozinha es sensación en el Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde por los 16avos de final.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Un niño sostiene la remera de Lionel Messi en la previa ante Cabo Verde.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026
Selección ArgentinaMundial 2026Selección Cabo Verde
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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