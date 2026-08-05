La AFA creó el “Día de las Selecciones Nacionales” para conmemorar la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

La AFA creó el “Día de las Selecciones Nacionales”. Foto: REUTERS

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este miércoles la creación del “Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol”, el cual se celebrará cada 15 de julio, en honor a la victoria 2-1 de la Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

La decisión fue tomada en la reunión del Comité Ejecutivo llevada a cabo en el predio de Ezeiza. Mediante un comunicado, la AFA destacó “la gran e histórica victoria de la Albiceleste” en la Copa del Mundo con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que sirvieron para “dar vuelta el resultado y hacer vibrar a todo un país que inundó las calles a puro festejo”.

Aquella victoria ante Inglaterra quedó marcada como uno de los momentos más emotivos del recorrido argentino en el Mundial 2026. El equipo nacional comenzó abajo en el marcador, pero logró revertir la historia con carácter, eficacia y el empuje de sus principales figuras, hasta sellar una clasificación a la final que desató festejos masivos en todo el país.

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra Foto: REUTERS

Según remarcaron desde la entidad, la conmemoración buscará destacar no solo los logros deportivos de la Selección Mayor masculina, sino también el crecimiento de las distintas disciplinas que representan al país en competencias internacionales. De esta manera, el nuevo día también incluirá a los seleccionados juveniles, femeninos, de futsal, fútbol playa y otras categorías bajo la órbita de la AFA

Por qué la AFA eligió el 15 de julio como Día de las Selecciones Nacionales

La AFA eligió el 15 de julio como fecha para celebrar el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol en homenaje a la victoria de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Aquel triunfo por 2-1 quedó marcado como uno de los momentos más emotivos del torneo.

La fecha busca convertirse en una jornada de reconocimiento para todo el universo de selecciones argentinas, con el objetivo de poner en valor el trabajo de todos los equipos que representan al país en competencias internacionales.

El triunfo ante Inglaterra que inspiró la nueva fecha del fútbol argentino

Argentina llegó a esa semifinal con la ilusión de defender su prestigio internacional y, tras comenzar abajo en el marcador, consiguió una remontada que emocionó a millones de hinchas dentro y fuera del país.

Los festejos de los hinchas argentinos en el Obelisco tras la victoria contra Inglaterra. Foto: REUTERS

El impacto del triunfo fue inmediato: las calles se llenaron de festejos y la Selección volvió a generar una movilización popular similar a la de las grandes gestas del fútbol argentino. Por eso, la AFA decidió institucionalizar ese recuerdo y transformar el 15 de julio en una fecha permanente para celebrar la identidad, la historia y el vínculo de las selecciones nacionales con los hinchas.

La bandera de Malvinas y el festejo que se replicó en el fútbol argentino

Uno de los símbolos más fuertes que dejó la victoria ante Inglaterra fue la aparición de la bandera de Malvinas en los festejos de la Selección Argentina. La imagen tuvo una fuerte repercusión entre los hinchas y rápidamente se convirtió en uno de los gestos más comentados después del partido, por la carga histórica y emocional que tiene para el país cada enfrentamiento deportivo ante Inglaterra.

La repercusión también llegó al fútbol argentino, donde distintos clubes replicaron el festejo y sumaron mensajes vinculados a Malvinas en sus redes sociales, tribunas o celebraciones. De esa manera, el triunfo de la Selección trascendió lo estrictamente deportivo y se transformó en una expresión colectiva que conectó a la Albiceleste con una causa de fuerte arraigo nacional.

Bandera sobre las Malvinas en los distintos equipos de fútbol argentino. Foto: captura video.

El comunicado de la AFA sobe el Día de las Selecciones Nacionales

Esta tarde, en la reunión del Comité Ejecutivo llevada a cabo en el predio de Ezeiza, se aprobó por unanimidad que, a partir de ahora, el 15 de julio será el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol.

La fecha se eligió en homenaje a la gran e histórica victoria de la Albiceleste ante Inglaterra en la Semifinal de la Copa del Mundo 2026. El equipo conducido por Lionel Scaloni caía ante el conjunto inglés por la mínima pero, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, logró dar vuelta el resultado y hacer vibrar a todo un país que inundó las calles a puro festejo.

Pero el homenaje no es solo por ese hito de la Selección Mayor. El reconocimiento, claro, es también para todas y cada una de las selecciones nacionales (juveniles, masculinas y femeninas, de futsal, de fútbol playa y fútbol de campo), que día a día se entrenan en el predio Lionel Andrés Messi con la ilusión, la alegría y la responsabilidad de defender la celeste y blanca.