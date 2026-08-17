ANSES cambia el calendario tras el feriado: quiénes cobran del martes 18 al viernes 21 de agosto

Oficinas ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a poner en marcha el calendario de pagos luego del feriado nacional del lunes 17 de agosto, jornada en la que no hubo actividad bancaria ni atención habitual en dependencias públicas por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por ese motivo, las acreditaciones se reanudan desde el martes 18 de agosto de 2026 y continuarán durante el resto de la semana, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

El cronograma impacta especialmente en quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones liquidadas por el organismo previsional. Como ocurre todos los meses, la fecha exacta de cobro depende del último número del Documento Nacional de Identidad.

Por qué se modificó el calendario de ANSES esta semana

El cambio en la agenda de pagos se explica por el feriado del lunes 17 de agosto, día en el que se interrumpieron las acreditaciones bancarias. Aunque el cronograma de ANSES ya estaba previsto para todo el mes, la pausa por la jornada no laborable hizo que los depósitos pendientes se retomaran recién el martes siguiente.

ANSES cobros Foto: ANSES

Esto significa que los beneficiarios que tenían asignadas fechas posteriores al fin de semana largo deberán revisar con atención el calendario actualizado. En esta etapa del mes, ANSES concentra pagos clave para millones de personas que esperan el depósito de sus haberes, asignaciones o prestaciones sociales.

ANSES: quiénes cobran del martes 18 al viernes 21 de agosto

Durante esta semana, los pagos se ordenan principalmente por terminación de DNI. El esquema previsto por ANSES para los días posteriores al feriado queda de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

Estas fechas corresponden al grupo de jubilados y pensionados que perciben haberes dentro del tramo mínimo y que no pudieron continuar el esquema el lunes por tratarse de un feriado nacional.

Calendario de AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo también tienen fechas confirmadas para esta semana. ANSES mantiene el criterio de pago por terminación de DNI, por lo que el calendario queda así:

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

Jubilados bono Foto: ANSES

En el caso de la AUH, el monto mensual se abona con la retención habitual del 20%, que luego puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta correspondiente, de acuerdo con las condiciones vigentes del programa.

Asignación por Embarazo: fechas de cobro después del feriado

La Asignación por Embarazo (AUE) también continúa con su calendario esta semana. Las beneficiarias deben verificar la terminación de su DNI para saber cuándo estará disponible el dinero en la cuenta bancaria informada ante el organismo.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

La acreditación se realiza de forma automática en la cuenta registrada, por lo que no es necesario hacer ningún trámite adicional si los datos personales y bancarios están actualizados en Mi ANSES.

Prenatal, Maternidad y pagos únicos: qué pasa en agosto

Además de jubilaciones, pensiones y asignaciones mensuales, ANSES mantiene vigentes otros pagos durante agosto. La Asignación por Prenatal para DNI terminados en 8 y 9 tiene fecha de cobro el martes 18 de agosto, mientras que la Asignación por Maternidad figura habilitada desde el 11 de agosto y con disponibilidad hasta el 11 de septiembre.

También se encuentran disponibles las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. En estos casos, las acreditaciones están disponibles para todas las terminaciones de DNI dentro del período informado para agosto y septiembre.

Cómo consultar si ya está depositado el pago de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de cobro desde la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se puede revisar la sección de cobros, prestaciones activas y datos bancarios cargados.

También es recomendable controlar que la cuenta bancaria asociada esté activa y que los datos personales estén actualizados. Si el pago figura emitido, el dinero queda depositado en la cuenta, aunque la persona decida retirarlo días después por cajero automático, ventanilla o medios digitales.

El dato clave para no perder de vista

La semana posterior al feriado es clave para miles de beneficiarios de ANSES. Entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto cobran principalmente los DNI terminados en 5, 6, 7 y 8, según la prestación correspondiente. En todos los casos, el calendario se organiza por terminación de documento y por tipo de beneficio.

Por eso, quienes esperan el depósito de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE o asignaciones familiares deben revisar el cronograma antes de acercarse al banco o consultar el cajero. La fecha asignada define cuándo el dinero estará disponible y evita demoras o traslados innecesarios.