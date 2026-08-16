Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026. Foto: Prensa

La Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, estuvo presente en ASTRUM 2026, la jornada aeroespacial organizada por estudiantes de SEDS ITBA (Students for the Exploration and Development of Space), que reunió a jóvenes, universidades, organismos y empresas del sector espacial.

Durante la actividad, Baravalle visitó el stand institucional de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y destacó el carácter estratégico del sector espacial para el desarrollo tecnológico y productivo del país.

“Para nosotros es muy importante acompañar estos espacios, porque el desarrollo espacial también se construye despertando nuevas vocaciones y acercando a las nuevas generaciones a los desafíos tecnológicos que tenemos por delante”, afirmó Baravalle.

Además, la Secretaria invitó a los jóvenes a seguir involucrándose en carreras técnicas y remarcó que este tipo de iniciativas son fundamentales para el futuro del país.

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026. Foto: Prensa

El equipo de SEDS ITBA ganó en 2025 el primer puesto en la CANSAT COMPETITION 2025 de la American Astronautical Society en colaboración con NASA, desarrollando un satélite a escala.

El equipo de ROCKETRY ITBA ganó el primer puesto en Diseño de Cohetes en 2026 en el Mundial de Coheteria

ASTRUM 2026 contó con la presencia de representantes de la CONAE, VENG, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), empresas del sector espacial, estudiantes y profesionales vinculados a la actividad.