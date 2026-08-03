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La Selección Argentina volvería a jugar en el país tras el Mundial: cuándo sería y qué chances hay de que esté Lionel Messi

Desde la AFA tienen decidido disputar tres encuentros en la ventana de los amistosos internacionales FIFA. Qué fechas se barajan.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Selección Argentina podría volver al país en septiembre.
La Selección Argentina podría volver al país en septiembre. Foto: REUTERS
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En medio de las dudas sobre la continuidad de Lionel Scaloni y una posible renovación del plantel, la Selección Argentina prepara la vuelta a la actividad tras el subcampeonato en el Mundial 2026 y podría disputar un partido en Buenos Aires próximamente.

Según trascendió, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrían decidido disputar tres encuentros en la ventana de los amistosos internacionales FIFA, la cual se llevaría a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Sin todavía la confirmación oficial de los rivales y fechas, desde la casa madre del fútbol argentino estarían evaluando jugar dos partidos en China y uno en Buenos Aires para que los dirigidos por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico tengan un reencuentro con los hinchas después de su actuación en la Copa del Mundo.

Qué chances hay de que Lionel Messi juegue los amistosos

La presencia de Lionel Messi no está confirmada, pero en la AFA son optimistas y esperan que el capitán pueda disputar el amistoso que la Selección Argentina analiza jugar en Buenos Aires, en lo que sería el reencuentro con los hinchas tras la final perdida en el Mundial 2026.

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Expectativa por la presencia de Lionel Messi en los amistosos de Argentina. Foto: Reuters (Dylan Martínez)

La expectativa pasa por saber si el rosarino continuará formando parte de las próximas convocatorias o si comenzará a administrar sus presencias con la camiseta albiceleste. En ese contexto, un posible partido en el país tendría un fuerte valor simbólico, ya que podría convertirse en una nueva ovación para Messi y para un plantel que, pese a no haber logrado el título, volvió a disputar una final mundialista.

El reencuentro de la Selección Argentina con los hinchas

Cabe recordar que varios jugadores de la Scaloneta no volvieron al país tras la final perdida en Nueva Jersey el pasado 19 de julio, como el capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul, que viajaron directo a Miami.

Otros nombres de los jugadores que no volvieron al país desde la obtención del subcampeonato son los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez; los defensores Cristian “Cuti” Romero y Nahuel Molina; los arqueros suplentes Gerónimo Rulli y Juan Musso; y los volantes Nicolás Paz, Enzo Fernández y Giuliano Simeone.

El resto de la delegación argentina regresó el lunes 20 de julio al país luego de su participación en el Mundial y vivió un recibimiento cargado de emoción por parte de los hinchas, que se acercaron a Ezeiza para agradecerle al equipo el esfuerzo realizado durante el torneo.

Aunque no hubo festejos como los de un título, la bienvenida dejó en claro el cariño de los argentinos hacia el equipo. Miles de personas decidieron acercarse para agradecer el compromiso del plantel y acompañarlo en el regreso al país tras una nueva final mundialista.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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