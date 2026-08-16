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ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

El ajuste se acreditará de forma automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites. Todos los detalles.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026.
ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026. Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre un aumento del 2,1% para jubilados y pensionados. La actualización surge de la inflación de julio informada por el INDEC, que se toma como referencia para la fórmula de movilidad vigente.

El ajuste se acreditará de forma automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites. Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 en agosto a $428.591,22 en septiembre.

Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos. De esta manera, el refuerzo seguirá funcionando como complemento del haber mensual, en un contexto marcado por el impacto del costo de vida en alimentos, medicamentos y otros gastos básicos.

Cuánto cobro ANSES: los montos para jubilados y pensionados en septiembre

De esta manera, los haberes previsionales y las pensiones asistenciales quedarán establecidos bajo el siguiente esquema:

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  • Jubilación mínima: pasa a ser de $428.591,22. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el monto total alcanza los $498.591,22.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): base de $342.890,98, que aumenta a $412.890,98 gracias al refuerzo de $70.000.
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: haber base de $300.013,86. Al integrar el bono de $70.000, alcanza un total de $370.013,86.
  • Pensión para Madres de 7 hijos o más: equivale a la mínima de $428.591,22, alcanzando un total de $498.591,22 con el bono.
  • Jubilaciones superiores a la mínima: el tope máximo se fija en $2.884.013,07 (sin bono).

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobran los jubilados en septiembre 2026

Como cada mes, el calendario de pagos diseñado por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES se desplegará de forma escalonada según la finalización del DNI de cada beneficiario.

De esta manera, el cronograma queda conformado de la siguiente forma:

  • DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

Cómo se define el aumento de septiembre

La actualización mensual alcanza a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones administradas por ANSES. En este caso, como el INDEC informó que la inflación de julio fue del 2,1%, ese porcentaje será la referencia para calcular el próximo incremento.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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