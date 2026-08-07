La bandera de Malvinas que emocionó a la Selección tendrá un destino histórico: será entregada a excombatientes

La bandera con el lema "Las Malvinas son argentinas". Foto: Web.

Hubo una imagen que quedó grabada más allá del resultado, de los goles y de la euforia mundialista: los jugadores de la Selección Argentina sosteniendo una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Esa escena, cargada de emoción y significado histórico, tendrá ahora un destino especial: será entregada a excombatientes de la Guerra de Malvinas como homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional en el Atlántico Sur.

La decisión fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino, que resolvió preservar la insignia como una pieza simbólica de enorme valor para la memoria argentina. Además, la AFA aprobó por unanimidad declarar el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol, en recuerdo del triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra durante la Copa del Mundo.

La bandera, confeccionada de manera artesanal por hinchas argentinos, logró ingresar al estadio y terminó en manos de futbolistas como Giovani Lo Celso, Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez, quienes la desplegaron durante los festejos.

Una imagen que superó al fútbol

El gesto de los jugadores no tardó en multiplicarse en redes sociales, portales internacionales y debates deportivos. Para muchos argentinos, fue una postal de orgullo, pertenencia y memoria nacional. Para la FIFA, en cambio, abrió un expediente disciplinario para analizar si la exhibición podía ser considerada una manifestación ajena al deporte dentro de una competencia oficial.

La bandera de "Las Malvinas son argentinas", tras la victoria contra Inglaterra. Foto: Web.

Más allá de la investigación, el impacto emocional fue inmediato. La bandera apareció en un contexto muy particular: un partido ante Inglaterra, rival deportivo de peso, pero también país central en la historia reciente del reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Por eso, el paño celeste y blanco no fue leído como un simple elemento de tribuna, sino como un mensaje de memoria colectiva. La AFA busca que esa bandera no quede guardada como un recuerdo privado del Mundial, sino que pase a manos de quienes representan, en carne propia, la historia que esa frase resume.

Malvinas: la herida histórica que sigue viva en la Argentina

El reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes se remonta a 1833, año en que el Reino Unido ocupó el territorio e implantó población en las islas.

Soldados en la Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Casi un siglo y medio después, el 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, dando inicio al conflicto bélico con el Reino Unido. La guerra duró 74 días y finalizó el 14 de junio de ese mismo año.

En el conflicto participaron 23.844 combatientes argentinos y murieron 649 argentinos, además de 255 soldados británicos. Casi la mitad de los combatientes argentinos eran jóvenes conscriptos que cumplían el Servicio Militar Obligatorio y tenían entre 19 y 20 años.

Desde entonces, cada 2 de abril se conmemora en la Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha clave para mantener viva la memoria de quienes combatieron y de quienes nunca volvieron.

Una bandera, muchos significados

La bandera que exhibió la Selección tiene un valor que excede su materialidad. No se trata únicamente de tela, pintura o una frase escrita a mano. Es, en realidad, una síntesis visual de varias capas de identidad argentina: fútbol, historia, dolor, orgullo, memoria y soberanía.

Bandera de Las Malvinas son argentinas en el Mundial 2026. Foto: EFE

En la Argentina, Malvinas no es solo un tema diplomático. Es una causa que atraviesa generaciones, escuelas, familias, plazas, monumentos, canciones y relatos de veteranos. Por eso, cuando esa bandera apareció en el césped mundialista, millones de argentinos la interpretaron como una forma de recordar a quienes estuvieron en el frente y a quienes nunca volvieron.

La escena también reabrió una discusión que aparece cada vez que el deporte se cruza con la historia: ¿puede una simple bandera llevar tanto peso simbólico? En este caso, la respuesta parece estar en la reacción popular. La imagen no se apagó con el final del partido. Al contrario, creció.

El homenaje que transforma una postal en patrimonio emocional

La entrega de la bandera a excombatientes busca convertir aquel momento mundialista en un homenaje permanente. La AFA sostiene así una decisión que conecta a la Selección con una memoria colectiva profunda: la de los veteranos, los caídos y sus familias.

La Selección Argentina ya había quedado asociada a grandes imágenes de alegría popular. Pero esta vez, la emoción tuvo otro espesor. No fue únicamente la celebración por llegar a una final. Fue el recuerdo de una causa nacional que, incluso décadas después de la guerra, sigue presente en el corazón de millones.