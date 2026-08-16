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Trágico accidente en Brasil: al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

El autobús, de la empresa Estrela Guia Turismo, transportaba a 47 personas. Había partido desde Belo Horizonte y tenía como destino final el turístico barrio de Copacabana. Equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo de rescate para asistir a los sobrevivientes

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Trágico accidente de tránsito en la sierra del estado de Río de Janeiro.
Trágico accidente de tránsito en la sierra del estado de Río de Janeiro. Foto: EFE
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Al menos diez personas murieron y varias resultaron heridas este domingo tras el vuelco de un autobús en la zona serrana del estado brasileño de Río de Janeiro, a la altura de la ciudad de Petrópolis, según informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:30 de la madrugada en una carretera que conecta Brasilia con Río de Janeiro. De acuerdo con un comunicado de la Policía Federal de Carreteras (PRF), el vehículo se salió de la vía mientras descendía por la sierra y terminó volcado junto al arcén, en un sector con abundante vegetación.

El autobús, perteneciente a la empresa Estrela Guia Turismo, transportaba a 47 personas. Había partido desde Belo Horizonte y tenía como destino final el turístico barrio de Copacabana, en la ciudad de Río de Janeiro.

El autobús de Estrela Guia Turismo transportaba a 47 personas desde Belo Horizonte a Copacabana. Foto: EFE

Accidente de autobús en Brasil: qué se sabe sobre el vuelco en Petrópolis

Según reportes de medios brasileños, entre las víctimas fatales hay ocho mujeres y un menor de edad. Además, dos pasajeros permanecen internados en estado grave, mientras que otras doce personas sufrieron heridas de consideración moderada y fueron trasladadas a distintos hospitales de la región, informó el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro.

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El siniestro se produjo mientras el colectivo descendía por la sierra de Petrópolis, una zona de curvas pronunciadas y tránsito frecuente entre distintos estados del país. Las autoridades continúan trabajando para identificar a todas las víctimas y reconstruir la secuencia del accidente.

Luego del vuelco, equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo de rescate para asistir a los sobrevivientes y garantizar el traslado de los heridos a centros de salud cercanos.

El siniestro se produjo mientras el colectivo descendía por la sierra de Petrópolis, una zona de curvas pronunciadas. Foto: EFE

Operativo de rescate e investigación para determinar las causas del siniestro

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, expresó sus condolencias a las familias afectadas y señaló que el municipio activó una “gran operación de socorro” para atender la emergencia.

Por su parte, la empresa Estrela Guia Turismo manifestó su solidaridad con las víctimas y aseguró que está colaborando con las autoridades brasileñas en la investigación abierta para esclarecer las causas del trágico accidente que causó la muerte de al menos diez personas.

Hasta el momento, las circunstancias que derivaron en el vuelco no fueron determinadas oficialmente. La Policía Federal de Carreteras y los organismos competentes avanzan con las pericias para establecer qué provocó que el autobús se saliera de la calzada durante el descenso por la sierra, en una de las principales vías de acceso a Río de Janeiro.

Accidente de tránsitoRío de JaneiroBrasil
Cristian Daniel Avila
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