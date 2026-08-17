Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei regresa este lunes a la actividad pública con un homenaje a José de San Martín. Foto: Argentina.gob.ar

El presidente Javier Milei volverá a mostrarse públicamente este lunes al encabezar el acto oficial por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, en una jornada que tendrá además un marcado trasfondo político por la coincidencia con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en pleno proceso de acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

La ceremonia organizada por el Gobierno nacional se desarrollará, a partir de las 15:00 (hora argentina) en el Monumento al Libertador, ubicado en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro. Allí, el mandatario estará acompañado por integrantes de su Gabinete y brindará un discurso que será transmitido por cadena nacional.

Javier Milei vuelve a la escena pública tras más de una semana de bajo perfil

La actividad marcará el regreso del presidente a la agenda pública luego de varios días de escasa exposición y una agenda reservada en la Quinta de Olivos. Su última aparición oficial había sido diez días atrás, cuando viajó a Colombia para participar de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella.

Javier Milei junto a Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia. Foto: Prensa Gobierno

Durante su ausencia, el protagonismo político dentro del Gobierno quedó concentrado en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en la mesa política del oficialismo.

En ese período, la principal preocupación estuvo enfocada en rediseñar la estrategia parlamentaria luego del revés sufrido en el Senado con el proyecto de Propiedad Privada y en fortalecer los vínculos con los espacios aliados para garantizar respaldo legislativo.

La fecha patria fue elegida por la Casa Rosada para el regreso público del mandatario, que buscará aprovechar una jornada de alta carga simbólica para volver a instalar su agenda política.

Cómo será el acto por San Martín y la participación de Jorge Macri

El homenaje nacional comenzará a las 15:00 en el Monumento al Libertador de Plaza San Martín. Sin embargo, horas antes el mismo espacio será escenario de las celebraciones organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El homenaje nacional comenzará a las 15:00 en el Monumento al Libertador de Plaza San Martín. Foto: Prensa Gobierno

Según informaron fuentes porteñas, las actividades comenzarán a las 10:00 con una presentación del grupo folclórico Los Tordos. Posteriormente, a las 10:40, se presentará el cantante Nahuel Pennisi junto al Ballet del Instituto de Arte Folklórico y el Ballet de Romance de Zamba.

El acto protocolar se realizará a las 12:00 y contará con un discurso de Jorge Macri. La coincidencia entre las actividades del Gobierno nacional y la administración porteña genera expectativa por el escenario político que acompañará la conmemoración.

La presencia del jefe de Gobierno porteño adquiere especial relevancia en momentos en que el PRO y LLA exploran mecanismos de cooperación parlamentaria y posibles acuerdos políticos de cara a los próximos desafíos electorales.

PRO y La Libertad Avanza avanzan en negociaciones políticas y electorales

El acercamiento entre ambas fuerzas comenzó a tomar forma la semana pasada tras una conversación telefónica entre Karina Milei y Mauricio Macri. A partir de ese contacto, se impulsó una mesa de negociación política con representantes de los dos espacios.

El PRO y LLA exploran mecanismos de cooperación parlamentaria y posibles acuerdos políticos. Foto: Prensa Gobierno

Por parte del oficialismo participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador político Eduardo “Lule” Menem. En representación del PRO asistieron Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, dos dirigentes de máxima confianza del expresidente.

Desde ambos sectores calificaron el encuentro como un primer paso positivo para reconstruir la confianza y coordinar una agenda legislativa común. Sin embargo, las conversaciones también comenzaron a proyectarse hacia el terreno electoral.

La expectativa de los negociadores es avanzar en acuerdos que puedan extenderse a los distritos gobernados por el PRO, incluida la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, dirigentes cercanos a Mauricio Macri admiten que existe una mejor sintonía política y una mayor predisposición al diálogo respecto de meses anteriores.

Jorge Macri aseguró que buscará la reeleción en la Ciudad el próximo año

Mientras tanto, Jorge Macri ya dejó en claro su intención de competir por la reelección el próximo año. Desde su entorno sostienen que hoy está concentrado en la gestión, aunque sigue de cerca la evolución de las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza.

Jorge Macri ya dejó en claro su intención de competir por la reelección el próximo año. Foto: NA

“Quiere ser reelecto y va a trabajar para eso. Ahora está muy abocado a la gestión, preparado para competir cuando llegue el momento. Veremos cómo evoluciona este acercamiento entre el PRO y LLA”, señalaron fuentes cercanas al jefe de Gobierno, que además destacaron su postura de respaldar los cambios impulsados por el oficialismo nacional.

En ese marco, la conmemoración por el Paso a la Inmortalidad del General San Martín no solo tendrá un fuerte componente institucional, sino que también funcionará como una nueva postal del reordenamiento político que atraviesa al oficialismo y a sus principales aliados.