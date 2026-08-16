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Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Lo anunció el comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami. El monto se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar a soldados de EE.UU.
Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar a soldados de EE.UU.
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El Ejército de Irán anunció este domingo que ofrece una recompensa equivalente a 30.000 dólares (unos $44.700.000) a cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, monto que se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer.

“Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del Ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30.000 dólares”, afirmó el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, según informó la agencia IRNA.

Hatami agregó que, si una mujer lleva a cabo una acción de este tipo, “recibirá el doble de esta recompensa”. Además, explicó que decidieron poner en marcha el plan a raíz del “gran número de solicitudes” de personas que deseaban contribuir económicamente a la guerra con Israel y Estados Unidos, iniciada el 28 de febrero.

Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar a soldados de EE.UU.
Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar a soldados de EEUU. Foto: REUTERS

Tras casi seis meses de conflicto, Washington no llevó a cabo una invasión terrestre de Teherán, y el alto cargo militar no aportó detalles sobre dónde o cuándo se esperaba que se produjera la muerte o captura de soldados estadounidenses.

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Tensión por el estrecho de Ormuz

El anuncio iraní sobre la recompensa se produce dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que tras derrotar a Irán, declararía el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos.

Irán rechazó de inmediato esas declaraciones y aseveró que el estrecho de Ormuz “no puede ser tomado por la fuerza, por un tuit, un portaaviones, una orden o un discurso electoral”, reafirmando su soberanía sobre el estratégico paso marítimo.

En esa línea, el jefe del Ejército iraní reivindicó hoy el control de Ormuz por parte de Teherán como una de las condiciones para poner fin a la guerra y calificó esa vía marítima como una “capacidad geopolítica concedida por Dios al pueblo iraní”.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de EEUU en países de Medio Oriente, mientras Washington restablecía el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes.

Teherán exigió a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en los mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.

IránEstados UnidosSoldadosRecompensa
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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