La mesa política de Javier Milei vuelve a reunirse este martes con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

La mesa política del Gobierno se volverá a reunir este martes 18 de agosto a las 13 con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión, tal como se planteó en el último cónclave.

La agenda además tiene objetivos concretos tras la primera charla con el PRO y luego del fracaso de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.

La intención del oficialismo es que a partir de este martes esté presente en la reunión un integrante del Gabinete para que explique cómo está el trabajo en su área. Iba a acudir a la cita la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero por un problema de agenda no podrá estar. De todas maneras, avisó que el 25 de agosto sí acudirá a la tradicional mesa que tiene como protagonistas a distintos referentes de la administración Javier Milei.

Se espera que sean parte de la reunión el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. Todo bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Por otro lado, este órgano libertario buscará trazar los próximos pasos de la agenda parlamentaria. En esa línea, está todo dado para que tenga sanción el próximo 26 de agosto el proyecto de inocencia fiscal II en la Cámara baja, al igual que la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, más conocido como “PCT”.

De todos modos, habrá revisión exhaustiva del poroteo de votos hasta el momento. También, la mesa tiene la meta de que en la Cámara alta se sancionen, a partir de la semana próxima, dos iniciativas que ya poseen recorrido en el Senado.

Uno es el Súper RIGI, que puede conseguir dictamen en comisión en breve, según los cálculos optimistas de Balcarce 50. Otro es el texto de ley General de Sociedad. Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca modernizar la normativa vigente, con una particularidad: reconoce la existencia de sociedades gobernadas en su totalidad por tecnología y el uso de la inteligencia artificial para la ejecución de funciones operativas.

Detrás de esta arquitectura se encuentra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.