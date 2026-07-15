Las mejores fotos de Argentina-Inglaterra: del nerviosismo al gol salvador de Lautaro Martínez

Mundial 2026
Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Fotografía: EFE
Fotografía: EFE
Fotografía: EFE
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: REUTERS
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: Reuters (Amanda Perobelli)
Fotografía: Reuters (Dale Zanine)
Fotografía: Reuters (Dylan Martínez)
Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Momento de los himnos en Argentina-Inglaterra.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Fotografía: EFE (Octavio Guzmán)
Lionel Scaloni; Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
La formación de Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Leandro Paredes: Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Lionel Scaloni; Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Pelea en Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Fotografía: Reuters (Agustín Marcarian)
Fotografía: REUTERS
Fotografía: REUTERS
Postal impactante de la bandera de Argentina e Inglaterra antes de la semifinal.
Fotografía: REUTERS
La bandera de Argentina antes de la semifinal.
Fotografía: REUTERS
Postal impactante de la bandera de Argentina e Inglaterra antes de la semifinal.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Postal impactante de la bandera de Argentina e Inglaterra antes de la semifinal.
Fotografía: REUTERS
El Atlanta Stadium, repleto para Inglaterra-Argentina.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Hinchas argentinos en el Atlanta Stadium; Inglaterra-Argentina.
Fotografía: REUTERS
El Atlanta Stadium, repleto para Inglaterra-Argentina.
Fotografía: REUTERS
Los hinchas argentinos y el trofeo de la Copa del Mundo antes de Argentina vs Inglaterra.
Fotografía: REUTERS
Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina salta a la cancha para la semifinal con Inglaterra.
Fotografía: REUTERS
Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina salta a la cancha para la semifinal con Inglaterra.
Fotografía: REUTERS
Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina salta a la cancha para la semifinal con Inglaterra.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina salta a la cancha para la semifinal con Inglaterra.
Fotografía: REUTERS
Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.
Fotografía: REUTERS
Trofeo de la Copa del Mundo en las manos de un hincha argentino.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters
Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.
Fotografía: REUTERS
Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.
Fotografía: REUTERS
Trofeo de la Copa del Mundo en las manos de un hincha argentino.
Fotografía: REUTERS
Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.
Fotografía: REUTERS
Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.
Fotografía: REUTERS
Trofeo de la Copa del Mundo en las manos de un hincha argentino.
Fotografía: REUTERS
Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.
Fotografía: REUTERS
Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.
Fotografía: REUTERS