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Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra
Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra Foto: REUTERS

Las mejores fotos de Argentina-Inglaterra: del nerviosismo al gol salvador de Lautaro Martínez

Los de Lionel Scaloni vencieron 2 a 1 a Inglaterra y jugarán la final del Mundial 2026 contra España. Mirá las mejores imágenes del partido.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: EFE

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: EFE

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: EFE

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026

Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Messi, Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Emiliano "Dibu" Martínez; Selección Argentina vs. Inglaterra; Mundial 2026

Fotografía: Reuters (Amanda Perobelli)

Emiliano "Dibu" Martínez; Selección Argentina vs. Inglaterra; Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Selección Argentina vs. Inglaterra; Mundial 2026

Fotografía: Reuters (Dale Zanine)

Emiliano "Dibu" Martínez; Selección Argentina vs. Inglaterra; Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Selección Argentina vs. Inglaterra; Mundial 2026

Fotografía: Reuters (Dylan Martínez)

Emiliano "Dibu" Martínez; Selección Argentina vs. Inglaterra; Mundial 2026

Mundial 2026

Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal Argentina-Inglaterra por el Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026

Momento de los himnos en Argentina-Inglaterra.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Alexis Mac Allister; Selección Argentina vs. Inglaterra; Mundial 2026

Fotografía: EFE (Octavio Guzmán)

Alexis Mac Allister; Selección Argentina vs. Inglaterra; Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Scaloni; Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La formación de Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Leandro Paredes: Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Lionel Scaloni; Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Pelea en Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Formación de la Selección Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: Reuters (Agustín Marcarian)

Formación de la Selección Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra

Mundial 2026

Postal impactante de la bandera de Argentina e Inglaterra antes de la semifinal.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

La bandera de Argentina antes de la semifinal.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Postal impactante de la bandera de Argentina e Inglaterra antes de la semifinal.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Postal impactante de la bandera de Argentina e Inglaterra antes de la semifinal.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

El Atlanta Stadium, repleto para Inglaterra-Argentina.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina

Hinchas argentinos en el Atlanta Stadium; Inglaterra-Argentina.

Fotografía: REUTERS

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina

El Atlanta Stadium, repleto para Inglaterra-Argentina.

Fotografía: REUTERS

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina

Mundial 2026

Los hinchas argentinos y el trofeo de la Copa del Mundo antes de Argentina vs Inglaterra.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina salta a la cancha para la semifinal con Inglaterra.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina salta a la cancha para la semifinal con Inglaterra.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina salta a la cancha para la semifinal con Inglaterra.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina salta a la cancha para la semifinal con Inglaterra.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Trofeo de la Copa del Mundo en las manos de un hincha argentino.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: IMAGN IMAGES via Reuters

Mundial 2026

Mundial 2026

Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Trofeo de la Copa del Mundo en las manos de un hincha argentino.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Trofeo de la Copa del Mundo en las manos de un hincha argentino.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Diego Maradona, presente en las banderas de Argentina.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026

Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026.

Fotografía: REUTERS

Mundial 2026
Selección ArgentinaMundial 2026Selección Inglaterra
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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