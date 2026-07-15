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Así fue el último partido entre Argentina y España: una goleada histórica con Sampaoli en el banco y sin Lionel Messi

Hace 8 años, el último duelo de la Selección ante la “Roja” fue una goleada en contra para el olvido. Cuánto salió, quiénes lo jugaron y cómo está el historial.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La goleada 6-1 de España contra Argentina.
La goleada 6-1 de España contra Argentina. Foto: Reuters
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Argentina y España tuvieron varias opciones de cruzarse en la Finalissima en el últimos, pero por obra del destino, se verán las caras en la final del Mundial 2026, ocho años después del último partido entre ambas selecciones.

En aquel entonces, el combinado “albiceleste” tenía un andar muy diferente al de hoy en día. En medio de un recambio generacional y sin Lionel Messi, el último Argentina-España fue una goleada en contra para el olvido.

Cuándo y cómo salió el último Argentina-España antes de la final del Mundual

El último antecedente entre ambas selecciones tuvo lugar el 27 de marzo de 2018, fecha en la cual el equipo dirigido por Jorge Sampaoli disputaría su último amistoso antes del Mundial de Rusia, para el cual faltaban 79 días.

El partido sirvió como aviso de lo que sería una cita mundialista totalmente trágica para la “Albiceleste”, que no contó con Lionel Messi entre sus filas. Con molestias musculares, el 10 tuvo que ver el encuentro desde la tribuna del Wanda Metropolitano de Madrid.

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La goleada 6-1 de España contra Argentina. Foto: Reuters

Sin embargo, sí estuvieron presentes algunos nombres que hoy llegaron a una nueva final mundialista, como Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez.

El resultado fue contundente: Argentina perdió 6 a 1, en uno de los resultados más vergonzosos de la historia de la Selección. El primer tiempo fue 2-1 para los de Julen Lopetegui gracias a los goles de Diego Costa e Isco. El descuento fue de Nicolás Otamendi.

En un segundo tiempo para el olvido, la “Roja” pisó el acelerador y no tuvo piedad: Isco selló su hat-trick, mientras que Iago Aspas y Thiago Alcántara aportaron sus tantos para cerrar una goleada histórica.

Las formaciones del último Argentina-España

  • Argentina: Sergio Romero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia, Javier Mascherano; Maximiliano Meza, Éver Banega, Giovani Lo Celso; y Gonzalo Higuaín.

Ingresaron: Willy Caballero, Gabriel Mercado, Marcos Acuña, Pablo Pérez, Cristian Pavón y Lautaro Martínez.

  • España: David De Gea; Dani Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcántara, Koke, Isco, David Silva; Diego Costa y Rodrigo.

Ingresaron: César Azpilicueta, Marcos Alonso, Lucas Vázquez, Dani Parejo, Iago Aspas y Saúl Ñíguez.

¿Cómo está el historial entre Argentina y España?

En total, Argentina y España jugaron 14 partidos, con 6 triunfos para cada uno y 2 empates.

Pese de la amplia historia de ambas selecciones en los Mundiales y de cómo el fútbol conecta a las dos naciones, no se dieron muchos enfrentamientos entre Argentina y España.

El historial está empatado y con un plus para cada uno: la “Roja” ganó el último partido y la “Albiceleste” triunfó la única vez que se vieron las caras de manera oficial.

Argentina ganó 2-1 en la Fase de Grupos del Mundial Inglaterra 1966, con dos goles de Luis Artime para el combinado nacional y el descuento de Pirri para los españoles.

Selección ArgentinaSelección EspañaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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