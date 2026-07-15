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“Las Malvinas son argentinas”: la bandera que emocionó al país en el festejo de la Selección ante Inglaterra

Argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026 contra España. La bandera que fue tendencia y emociona a todos los argentinos.

Rebeca Hirschfeld
Por Rebeca Hirschfeld
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Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra
Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra Foto: REUTERS
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Tras el triunfo agónico ante Inglaterra por 2 a 1, el plantel argentino festejó la clasificación a la final con una bandera con el reclamo sobre nuestras islas. Terminado el encuentro, Giovani Lo Celso posó con una bandera que decía: “Las Malvinas son argentinas”, a pesar de las advertencias que había realizado la FIFA.

"Las Malvinas son argentinas", la bandera de la Selección Argentina tras el partido con Inglaterra Video: Planeta Boca

A Lo Celso, se le sumó Lisandro Martínez y juntos saltaron frente a los hinchas también con los demás jugadores entre los que se encontraban Lionel Messi y Giuliano Simeone. Solo unos segundos después el defensor Cuti Romero toma la bandera y comienza a saltar de un lado a otro.

Se trata de la primera expresión pública que hacen los jugadores de la Selección frente al reclamo de soberanía de la Islas Malvinas por parte de la Argentina ante Inglaterra.

Los jugadores de la Selección con una bandera de Malvinas

Antes del enfrentamiento, tanto el técnico Lionel Scaloni como algunos de los futbolistas sostuvieron que se trataba solo de un “partido de fútbol” en conferencia de prensa. “Se ha sufrido mucho y es una locura. No estoy acá para meter más nafta al fuego. Todo lo otro fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria y lo recordamos”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

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Sin embargo, luego de la victoria ante el Seleccionado inglés, los jugadores hicieron visible el reclamo de soberanía, que comenzó en 1833 y que casi un siglo después continuó con la Guerra de Malvinas en abril de 1982, con una bandera blanca y letras negras que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

¿Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026?

Argentina se enfrentará a España y buscará convertirse en bicampeón. La última vez que un equipo logró repetir el título en dos mundiales seguidos ocurrió en 1962 cuando Brasil obtuvo la Copa del Mundo en Chile. Antes se había declarado campeón en Suecia 1958.

La final Argentina vs. España se jugará este domingo 19 de julio a partir de las 16:00h en el Estadio MetLife en la ciudad de Nueva Jersey.

En tanto, el sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra jugarán la eliminatoria por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 18:00h.

Mundial 2026Selección ArgentinaIslas MalvinasSelección Inglaterra
Rebeca Hirschfeld
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Editora

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