Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona: la seguridad frustró el asalto y la Policía investiga

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La casa del delantero de la Selección de España, Lamine Yamal, ubicada en Esplugues de Llobregat, en las afueras de Barcelona, fue escenario de un intento de robo durante la madrugada de este martes. Gracias a la rápida intervención del personal de seguridad privada del jugador, los delincuentes escaparon antes de poder ingresar a la propiedad.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra abrió una investigación para identificar a los responsables del intento de robo con fuerza, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con la información publicada por el diario La Vanguardia, el incidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando un vigilante detectó a través de las cámaras de seguridad a dos personas con pasamontañas que escalaban uno de los muros perimetrales de la vivienda.

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona. Foto: REUTERS

Al advertir que habían sido descubiertos, los sospechosos abandonaron el lugar rápidamente sin lograr acceder al interior de la propiedad.

Tras el episodio, el equipo de seguridad de Lamine Yamal dio aviso inmediato a los Mossos d’Esquadra, que iniciaron las actuaciones correspondientes por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

El intento de robo ocurrió horas después del partido de España

El hecho se produjo apenas unas horas después de que Lamine Yamal disputara la semifinal del Mundial con la selección de España frente a Francia, un encuentro que volvió a colocar al joven futbolista entre los protagonistas del certamen.

Por el momento, las autoridades no confirmaron si los delincuentes tenían como objetivo específico la residencia del jugador o si se trató de un robo al azar.

Investigan otros intentos de robo en la misma urbanización

Fuentes de los Mossos d’Esquadra señalaron que durante la misma madrugada también se registraron otros intentos de robo en viviendas de la misma zona, una exclusiva urbanización donde residen diversas personalidades.

Intentaron robar la casa de Lamine Yamal en Barcelona. Foto: REUTERS

Por ese motivo, los investigadores analizan si los hechos están relacionados y si los mismos delincuentes participaron en todos los intentos de robo.

Mientras avanza la investigación, las autoridades revisan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y buscan otras pruebas que permitan identificar a los sospechosos. El caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad de las residencias de futbolistas de élite, que en los últimos años se convirtieron en un objetivo frecuente para bandas especializadas en robos domiciliarios.