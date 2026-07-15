El dólar cortó una racha de tres ruedas seguidas de bajas y volvió a subir

Modificaciones en el diseño del billete de 100 dólares. Foto: REUTERS

El dólar oficial sube tras acumular su tercera rueda consecutiva en descenso. A nivel mayorista, la divisa opera a $1.474 y avanza desde su menor valor desde el 23 de junio.

El mercado recalibró las bandas cambiarias tras conocerse el dato de inflación de junio, del 1,9 por ciento.

dólares Foto: NA

Las principales cotizaciones

El tipo de cambio minorista en el Banco Nación se vendió a $1.495, mientras el promedio de entidades que realiza el BCRA se ubica a $1.496,44.

Por su parte, el MEP avanza a $1.513,39, pero el CCL cae a $1561,35 mientras que el blue se ubica en $1.530.

El descenso del tipo de cambio coincidió con una nueva intervención compradora del Banco Central, que continúa fortaleciendo sus reservas internacionales.

La autoridad monetaria ya adquirió u$s570 millones en julio, tras sumar u$s280 millones el lunes, una de las compras diarias más importantes del año. En lo que va de 2026, las adquisiciones de divisas superan los u$s11.700 millones.

La baja también se reflejó en el mercado minorista. En el Banco Nación, el dólar cerró en $1.495 para la venta, diez pesos por debajo de la jornada anterior.

Según el promedio informado por el Banco Central, la cotización minorista finalizó en $1.500,76.

En tanto, el dólar blue cayó $5 y terminó la jornada en $1.520, con una baja acumulada de 0,7% en lo que va del año.

El Gobierno renovó la totalidad de los vencimientos y consiguió US$470 millones

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la primera licitación del mes, en la cual buscaba renovar vencimientos por $3 billones.

La Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 183,12%, habiendo adjudicado $5,4 billones sobre un total de $8,45 billones. La mayor demanda la consiguió la LECAP con vencimiento en noviembre de este año, con un total de $2,38 billones a una tasa de 1,92% TEM, 25,59% TIREA.

De esta manera, sigue en la tarea de absorber los pesos del mercado, quitando liquidez al mercado con el objetivo de converger la tasa de inflación a niveles internacionales, en línea con el pedido que realizó el presidente Javier Milei.

“Más allá de que los vencimientos de esta licitación son reducidos en comparación con otras colocaciones, vale la pena seguir de cerca la evolución de la liquidez del sistema sobre el rollover”, señaló Portfolio Personal Inversiones (PPI) en su reporte matutino.

En paralelo, el Gobierno estrenó el nuevo bono en dólares AO29, con vencimiento en 2029 y posterior a la finalización del mandato de Milei.

La demanda de los inversores fue marcada: recibió ofertas por US$1.046 millones y adjudicó un total de US$470 millones, a una tasa del 8% anual. Este bono mantiene las mismas características que sus antecesores (AO27 y AO28), para los cuales ya completó el cupo de colocación de US$2.000 millones en cada uno.

Este jueves se realizará la segunda ronda, en donde podrá conseguir hasta US$150 millones más. La totalidad de lo recaudado será destinada para fortalecer la posición del Ejecutivo y afrontar las obligaciones de deuda que mantiene hasta 2027, en base al programa financiero que presentó el equipo económico.