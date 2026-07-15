Fin del misterio: el Gobierno confirmó si dará asueto por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

Casa Rosada. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei tomó una decisión respecto al posible asueto administrativo por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra tras la solicitud de ATE por un cese de tareas desde las 12. El pedido incluyó a toda la administración pública nacional, organismos descentralizados, entes públicos, empresas y sociedades del Estado.

¿Hay asueto por el partido de Argentina - Inglaterra?

El Gobierno decidió que no habrá asueto administrativo por las semifinales del Mundial 2026. Desde el oficialismo afirman que aquel pedido “no está previsto” dentro de la agenda oficial y que no habrá una declaración oficial para interrumpir la actividad estatal. Por su parte, cada área podrá tomar decisiones según sus necesidades pero no habrá una decisión a nivel nación.

El Gobierno no tendrá en cuenta el pedido de ATE por un asueto administrativo. Foto: -

ATE planteó formalmente el cese de actividades hacia Javier Milei y Julio Cordero, secretario de Trabajo, con la justificación de que este partido “supera el marco estrictamente deportivo” y pidió que solamente se mantengan las guardias mínimas en sectores críticos que se dedican a las emergencias.

Desde Nación afirmaron que cada ministro verá el partido por su cuenta, sin alterar el funcionamiento administrativo del Estado, aunque reconocen la importancia de la carga simbólica y deportiva del encuentro.

Cada ministro verá el partido por su cuenta, sin alterar el funcionamiento administrativo del Estado. Foto: Presidencia

El presidente verá el partido junto a Karina Milei en la Quinta de Olivos separado del resto del equipo para mantener un bajo perfil y que no se “utilice políticamente la Selección”.

Santiago Caputo verá el partido que enfrenta a Argentina con Inglaterra junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y su mano derecha, Macarena Alifraco. Aún no se sabe desde dónde verá el encuentro Diego Santilli.

¿Cuál será el despliegue de seguridad ante el encuentro entre Argentina e Inglaterra?

El Ministerio de Seguridad intensificó el despliegue de seguridad en los alrededores de la embajada británica, mediante un operativo que contó con cerca de 300 agentes de la Policía Federal, cercos perimetrales, múltiples cordones de seguridad y vigilancia sobre tres puntos considerados estratégicos: la sede diplomática del Reino Unido, la Embajada de Israel y el Ministerio de Seguridad.

Estas decisiones fueron tomadas teniendo en cuenta la representación simbólica del encuentro futbolístico respecto a la memoria de Malvinas y la posibilidad de que se realicen encuentros espontáneos antes o después del partido. “Van a tomarse recaudos como si fuera un 2 de Abril”, expresan desde el Ejecutivo.

Las declaraciones de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, generaron polémica y no cayeron bien al Gobierno. Foto: NA.

Teniendo en cuenta los posibles festejos en el Obelisco y otros puntos clave de la Ciudad, habrá una coordinación entre fuerzas porteñas y federales para evitar incidentes graves, daños contra edificios públicos o situaciones de tensión frente a sedes diplomáticas.

Respecto al operativo en Atlanta, Alejandra Monteoliva confirmó la presencia de 1600 agentes policiales con una coordinación entre FIFA, FBI, autoridades estadounidenses, inglesas y delegados argentinos de seguridad.

Las autoridades el estadio no permitirán ingresar banderas, carteles, camisetas u otros elementos con mensajes políticos, raciales o “provocativos” por parte de ninguno de los equipos.

Nación colabora con el operativo de seguridad en Estados Unidos y protagonizará el que se dará en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: tresdefebrero.gov.ar

Monteoliva declaró ante los medios su postura en cuanto a las restricciones de la entrada del estadio y generó polémica por referenciar a la cuestión Malvinas. No cayó bien internamente y desde los despachos oficiales admiten la presencia de un problema.

Desde Balcarce 50 quieren evitar que la discusión que protagoniza la cuestión de las banderas de Malvinas opaque el operativo de seguridad ya que destacan la presencia de la República Argentina en la coordinación y recomendación del mismo. Sin embargo, las reglas de ingreso al estadio son aplicadas por la organización y autoridades locales.

¿Qué pasará en la Casa Rosada si Argentina sale campeón?

Desde Nación afirman que no avanzaron en contactos concretos para un eventual recibimiento de la Selección si Argentina sale campeón ya que aquella definición se dará luego de que se resuelva lo deportivo.

Milei puso a disposición la Casa Rosada para cualquier evento aunque busca separarlo de una decisión política partidaria. Es decir, que si el plantel llegase a festejar allí, el presidente no estará en la foto y vaciaría la sede de funcionarios para evitar interferir.

Por más que el Ejecutivo entiende que el partido entre Argentina e Inglaterra excede lo deportivo, eligió manejar el clima con cautela: no decretarán asueto ni actos oficiales pero sí percibirán un operativo de seguridad reforzado.