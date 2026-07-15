“Matamos a Trump”: el cartel gigante que mostró al presidente de EEUU en un ataúd en la plaza principal de Teherán

El cartel con el ataúd de Trump en Teherán. Foto: X/@Osint613

La creciente escalada entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo con la aparición de un polémico mural en el centro de Teherán. La obra, instalada en la Plaza de la Revolución, muestra al presidente estadounidense Donald Trump dentro de un ataúd acompañado por la frase en inglés “We Killed Trump” (“Matamos a Trump”), un mensaje que refleja el clima de fuerte confrontación entre ambos países.

La imagen comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales y fue replicada por distintos medios internacionales, en un contexto marcado por el recrudecimiento de las tensiones militares entre Washington y Teherán.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: REUTERS

La aparición del mural se produjo en momentos de máxima tensión, luego de los recientes intercambios de ataques y de las amenazas formuladas por Donald Trump contra infraestructura estratégica iraní, mientras el Gobierno de Irán denunció la muerte de decenas de civiles en bombardeos estadounidenses.

El mensaje refleja el clima de confrontación en Irán

Según trascendió, el mural expresa el sentimiento de los sectores más radicalizados de Irán, que continúan reclamando una represalia contra Estados Unidos y contra Donald Trump tras los últimos acontecimientos que profundizaron el conflicto entre ambos países.

La exhibición pública de este tipo de mensajes vuelve a poner de manifiesto el alto nivel de hostilidad que domina la relación bilateral y el creciente protagonismo de la propaganda política en medio de la crisis.

Las imágenes del mural despertaron repercusión tanto dentro como fuera de Irán y alimentaron el debate sobre el impacto que este tipo de manifestaciones puede tener en un escenario ya de por sí extremadamente delicado.

El mensaje del líder supremo volvió a elevar la tensión

La difusión del mural coincidió con un discurso del Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien el pasado fin de semana pronunció un mensaje escrito de tono desafiante que volvió a endurecer la postura oficial frente a Estados Unidos.

Sus declaraciones tuvieron repercusión internacional e incluso fueron respondidas por Donald Trump, profundizando el intercambio de advertencias entre ambos gobiernos.

Mojtaba Jamenei y un duro discurso escrito contra EEUU. Foto: EFE

La combinación de amenazas militares, discursos cada vez más agresivos y manifestaciones públicas como este mural incrementa la preocupación de la comunidad internacional por una posible ampliación del conflicto en Medio Oriente. Mientras continúan los movimientos militares y diplomáticos en la región, la aparición de esta imagen en uno de los puntos más emblemáticos de Teherán simboliza el deterioro de las relaciones entre ambos países y el clima de confrontación que domina la escena internacional.