Cajeros de supermercado: cuánto cobran en julio de 2026 tras el último aumento salarial Foto: Magnific

Los cajeros de supermercado en la República Argentina ganan un salario básico superior al millón de pesos en julio del 2026, según lo que dispuso el último acuerdo paritario del sector. El salario base se ubica en distintos niveles, según la categoría a la que pertenecen dentro del convenio colectivo. La estructura de haberes fue validada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de la homologación del acuerdo paritario y su posterior publicación en el Boletín Oficial.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) publicó las escalas salariales vigentes que muestran una actualización mensual junto a la evolución de precios y la estructura de remuneraciones del sector. Los datos demuestran que el piso salarial de los cajeros de supermercados se ubica por sobre el salario mínimo vital y móvil que dispuso el Estado para ese período de tiempo. Además, la base se ajusta de manera automática según los conceptos fijados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y los agregados específicos del sector mercantil.

El piso salarial de los cajeros de supermercados se ubica por sobre el salario mínimo vital y móvil . Foto: Magnific

¿Cuánto cobra un cajero de supermercado en julio del 2027?

Según sus categorías y funciones, la planilla oficial ubica las remuneraciones de los empleados de comercio así como lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La FAECYS publicó esta información acerca de los montos mínimos registrados por categoría:

Maestranza

Categoría A: $1.233.585 - Categoría B: $1.236.794 - Categoría C: $1.248.038

Personal Administrativo

Categoría A: $1.245.631 - Categoría B: $1.250.454 - Categoría C: $1.255.270 - Categoría D: $1.269.729 - Categoría E: $1.281.775 - Categoría F: $1.299.445

Cajeros

Categoría A: $1.249.646 - Categoría B: $1.255.270 - Categoría C: $1.262.499

Los montos mínimos de cobro de cajeros de supermercados. Foto: Magnific

Personal Auxiliar

Categoría A: $1.249.646 - Categoría B: $1.257.677 - Categoría C: $1.284.184

Auxiliar Especializado

Categoría A: $1.259.287 - Categoría B: $1.273.743

Vendedores

Categoría A: $1.249.646 - Categoría B: $1.273.746 - Categoría C: $1.281.775 - Categoría D: $1.299.445

Todos estos valores son el piso salarial, es decir que se refieren a la remuneración mínima a la que se le suman los adicionales correspondientes por presentismo y antigüedad y aumentos por tareas complementarias así como el armado de vidriera que al día de hoy equivale a $48.784,47.

Los menores de edad perciben además un sueldo diferencial con montos proporcionales a la jornada laboral y la rama de la actividad que realizan.

¿Qué determinó el último acuerdo paritario del sector?

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologó el último acuerdo paritario del sector mercantil con el Acuerdo Abril 2026. Aquella acta firmada por Armando Cavalleri, secretario general de la FAECYS, contempló que la actualización salarial tuvo en cuenta la absorción definitiva de las sumas fijas que hasta el mes pasado se abonaban de forma no remunerativa, sumándolas al básico del convenio.

El documento oficial establece un elevamiento en el piso salarial y redefine el alcance de los adicionales por antigüedad, presentismo y responsabilidad en el manejo de los fondos. En este sentido, la FAECYSS definió un incremento mensual automático del 1,5% para este tramo del año, en el que integrará los conceptos extraordinarios a la base remunerativa.

Al piso salarial se le suman adicionales por antigüedad, presentismo y responsabilidad en el manejo de los fondos. Foto: REUTERS

El Ministerio de Trabajo homologó el acuerdo al que suscribieron las entidades gremiales y empresarias del sector, asegurando así su vigencia legal y su carácter obligatorio para todos los establecimientos comprendidos en el convenio.

Además, el acuerdo tiene en cuenta adicionales por asistencia perfecta y años de servicio. Las escalas oficiales portan detalles de cada categoría y modalidad de contratación y pueden apreciarse en los portales web de la FAECYS y del Ministerio de Trabajo.