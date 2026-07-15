Crisis industrial: cerró una histórica empresa argentina tras 50 años y casi 100 trabajadores se quedaron sin trabajo

Cierra una histórica empresa argentina tras 50 años y deja a casi 100 trabajadores sin empleo

Una clásica empresa argentina que data de 50 años de antigüedad debió cerrar las puertas de su planta ubicada en la Ruta Nacional 9, en la localidad de Los Nogales, Tucumán. La situación se hizo evidente cuando los trabajadores se presentaron a cumplir sus tareas en el horario habitual de ingreso, alrededor de las 6 de la mañana, y encontraron las instalaciones cerradas. Como consecuencia del cese de actividades, 75 empleados fueron desvinculados de la firma.

Panpack S.A. se dedicaba a la fabricación de bolsas de lona y rafia destinadas a distintos sectores industriales y, a lo largo de su historia, llegó a posicionarse entre las empresas de referencia de ese segmento productivo en la región. Durante su etapa de mayor actividad, alcanzó una plantilla cercana a los 300 trabajadores, aunque al momento de su cierre la dotación era significativamente menor. El cierre de la planta puso fin a una actividad industrial que se desarrollaba en el establecimiento desde hacía más de 50 años.

Panpack S.A. se dedicaba a la fabricación de bolsas de lona y rafia destinadas a distintos sectores industriales y cerró luego de 50 años de funcionamiento. Foto: -

¿Cómo se llegó a la decisión del cierre?

La empresa venía sufriendo un deterioro desde mediados del 2025, cuando la empresa despidió a 25 trabajadores y atribuyeron esa decisión a dificultades de la caída de la rentabilidad y a la competencia con productos importados.

Luego, a fines del año pasado, la empresa entró en concurso preventivo para evitar la quiebra definitiva y no lograron revertir la crisis hasta el día de hoy. Panpack proveía de 50 kilos para la agroindustria azucarera tucumana y había advertido que no podría abastecer al sector para la campaña del 2026, de modo que aquella categoría debió reorganizar su logística de cara al inicio de compras previsto para el mes de marzo.

Panpack entró en concurso preventivo para evitar la quiebra definitiva y no lograron revertir la crisis hasta el día de hoy. Foto: Foto generada con IA

El cierre de Panpack se suma a otros casos registrados en distintas regiones del país y ocurre en un escenario marcado por la retracción del mercado interno, el aumento de la competencia de productos importados y la caída de la actividad industrial. La situación también refleja el impacto que estos procesos tienen sobre el empleo y la estructura productiva, en un contexto de creciente preocupación por la continuidad de empresas nacionales.

Cierre de locales en la Ciudad de Buenos Aires

La cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires volvió a aumentar durante el bimestre mayo-junio de 2026. Según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), se registraron 291 inmuebles comerciales sin actividad, en alquiler o en venta en las principales arterias porteñas.

El dato marcó una suba del 22,3% frente al mismo período de 2025 y un incremento del 5,1% respecto del bimestre marzo-abril de 2026. El avance de la vacancia comercial ocurre en un escenario atravesado por la suba de costos, la pérdida de empresas y un consumo que todavía no logra recuperarse.

Cierre de locales en CABA Foto: Magnific

De acuerdo con el informe de Scentia, el consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo en el total de canales relevados y acumuló una baja del 3% en los primeros cinco meses del año. En la comparación mensual, apenas mostró una mejora del 0,1%.