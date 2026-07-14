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El comunicado viral de Reino Unido antes de la semifinal con Argentina en el Mundial 2026: “El horno no está para bollos”

A pocas horas del cruce entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, la embajada del Reino Unido en Buenos Aires sorprendió con un posteo humorístico en redes sociales. La publicación, que simula una comunicación interna oficial, se volvió viral y contrastó con el fuerte operativo de seguridad previsto en la ciudad.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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El comunicado de la Embajada británica en la previa del partido del Mundial 2026
El comunicado de la Embajada británica en la previa del partido del Mundial 2026 Foto: imagen creada para Canal 26.
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La cuenta oficial de la embajada británica en Argentina encendió la previa de la semifinal del Mundial 2026 con una publicación cargada de ironía. En Instagram, el organismo difundió un supuesto memo interno que mezcla lenguaje diplomático con humor futbolero, generando una rápida repercusión entre usuarios.

El mensaje, presentado como una comunicación interna, fue compartido por el community manager de la sede con un tono descontracturado. Allí se plantea que no fue sencillo decidir qué publicar ante el partido que enfrentará a la Selección Argentina con Inglaterra, uno de los cruces con mayor carga simbólica del fútbol.

Un memo ficticio que se volvió viral

El documento, fechado el 14 de julio de 2026, aparece firmado por una oficina imaginaria vinculada a la corona británica. Bajo ese formato, enumera una serie de “instrucciones” para gestionar la comunicación digital durante el partido.

El comunicado de la Embajada Británica en Argentina
El comunicado de la Embajada Británica en Argentina Foto: UKinArgentina

Entre las indicaciones, propone celebrar con elegancia en caso de una victoria inglesa y, en el escenario opuesto, felicitar a Argentina sin caer en teorías conspirativas. El texto incorpora además una cuota de humor al habilitar el uso de memes, aunque con moderación.

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El cierre fue el detalle que captó la atención del público: una traducción literal al inglés de la frase argentina “el horno no está para bollos”. El guiño cultural, resignificado como “the oven is not ready for buns”, se convirtió en el eje de miles de comentarios.

El posteo superó los 3.400 “me gusta” en su primera hora online y acumuló respuestas de todo tipo. Entre ellas, figuras públicas y usuarios que destacaron el tono humorístico en un contexto marcado por la rivalidad histórica entre ambos países.

Seguridad reforzada en Buenos Aires

Mientras el contenido digital apelaba a la distensión, el Ministerio de Seguridad activó un operativo de seguridad de gran escala en torno a la embajada, ubicada en el barrio de Recoleta. El despliegue busca prevenir incidentes antes, durante y después del partido.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad. Foto: NA.

Se prevé la participación de unos 300 efectivos de la Policía Federal, junto con vallados perimetrales y anillos de control que limitarán la circulación en la zona. Las autoridades también coordinaron tareas con la Ciudad para monitorear posibles festejos masivos.

Un partido con peso histórico

El cruce entre Argentina e Inglaterra trasciende lo deportivo y remite a antecedentes cargados de tensión, tanto en el ámbito futbolístico como político. Por eso, desde Nación señalaron que el esquema de seguridad se diseñó con criterios similares a fechas sensibles del calendario.

El operativo incluye fuerzas de reserva, brigadas de civil, unidades de contención y especialistas en explosivos, además de patrullas motorizadas. El objetivo es garantizar un clima controlado ante un encuentro que vuelve a poner en escena una rivalidad histórica.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Inglaterra
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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