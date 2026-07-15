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Lionel Messi, otra vez en la final de un Mundial: el nuevo récord que romperá el domingo ante España

El capitán argentino, a sus 39 años, jugará su tercer partido decisivo luego de Brasil 2014 y Qatar 2022. ¿Quién es la otra leyenda con la que compartirá el récord?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra.
Mundial 2026, Argentina vs. Inglaterra. Foto: REUTERS
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Lionel Messi igualará el próximo domingo a Cafú como los únicos jugadores en la historia que han disputado tres finales de la Copa del Mundo, cuando salte a la cancha para enfrentar a España en el partido decisivo del Mundial 2026.

El capitán argentino, que perdió con la Albiceleste frente a Alemania la de Brasil 2014 y le ganó a Francia en Qatar 2022, jugará contra la Roja la final en el Metlife, el domingo, después de que el equipo de Scaloni le diera vuelta un partido memorable a Inglaterra con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Argentina vs Inglaterra
Argentina vs Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026. Foto: REUTERS

El histórico lateral derecho brasileño jugó su primera final en el Rose Bowl de Los Angeles, en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, al entrar en el primer tiempo en sustitución de Jorginho, que se lesionó, y fue titular indicutible en Francia 1998, donde perdió con los locales y Corea-Japón 2002, en el que Brasil se impuso a Alemania por 2-0 y levantó la Copa como el capitán del equipo.

Cafú en el Mundial 2002.
Cafú en el Mundial 2002. Foto: X

Otros cuatro jugadores han llegado a tres finales, pero no han jugado en todas.

Pelé, ganador de tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970), no jugó en Chile-62 por lesión, Ronaldo (1994, 98 y 2002), no jugó en la primera y los alemanes Pierre Littbarski y Lothar Matthaus (1982, 1986, 1990) tampoco llegaron a jugar las tres.

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Pelé. Foto: REUTERS.
Pelé. Foto: REUTERS.

El primero jugó en España 82 e Italia 90, y estuvo en el banquillo en el Azteca, y el segundo fue suplente en la cita española.

Cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026 a las 16:00 horas de Argentina.

En qué estadio se juega la final del Mundial 2026

El partido se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford).

Mundial 2026Lionel MessiSelección Argentina
Matias Greisert
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