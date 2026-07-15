Pensiones No Contributivas: cuánto cobran los beneficiarios en agosto 2026 tras el aumento de ANSES

cuánto cobran los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas en agosto de 2026 tras el aumento de ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los montos de cobro para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Discapacidad para el mes de agosto del 2026 según el esquema de actualizaciones mensuales basado en la inflación. El aumento fue definido en base a la fórmula de movilidad que tiene como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio, el cual registró una suba del 1,9% según el INDEC.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio registró una suba del 1,9% según el INDEC y determina los montos de Pensiones No Contributivas. Foto: ANSES

¿Cuáles son los montos de la Pensiones No Contributivas (PNC) del mes de agosto?

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $293.872 ;

Las PNC para madres de siete hijos: $419.817,13.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una Pensión No Contributiva (PNC)?

Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral

Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.

Tener hasta 65 años de edad

Ser argentino nativo, o naturalizado, residente en el país.

Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.

En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años.

No cobrar jubilación ni pensión.

En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.

Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente. Si sos menor, a nombre de tus padres o tutor (este requisito es solo para residentes en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego).

Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral Foto: -

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Ser argentina o naturalizada (mínimo un año de residencia en el país).

Si sos extranjera, haber residido en el país al menos durante 15 años.

No ser titular de una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No estar cobrando una Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.

No poseer bienes, ingresos, ni recursos de otra naturaleza que permitan tu subsistencia ni la de tu grupo familiar, ni parientes obligados a prestar alimentos.

Tu cónyuge o concubino puede ser titular de un beneficio previsional, pero no de una pensión por vejez o de una pensión por invalidez de carácter no contributivo.

Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos Foto: ANSES

Pensión No Contributiva por Vejez

Tener 70 o más años de edad.

Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Pensión No Contributiva por Vejez Foto: Freepik.

Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)

Tener 18 años de edad y residir en el país al momento de solicitar la prestación.

Las personas argentinas naturalizadas o extranjeras deben contar con un mínimo de 5 años de residencia continuada en el país y al momento de la solicitud.

Tener acreditado el diagnóstico en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud al momento de solicitar esta prestación.

Aprobar la evaluación socioeconómica.

Tus ingresos mensuales no pueden ser superiores al valor equivalente de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Los ingresos de todo tu grupo familiar (cónyuge o conviviente), junto a los tuyos, no pueden superar el valor equivalente de tres SMVM.

Cómo saber si cobro una PNC de ANSES en agosto de 2026

ANSES cuenta con una plataforma digital que permite a los beneficiarios comprobar si tienen pagos pendientes o asignados. Para efectuar la consulta, es necesario seguir los siguientes pasos: