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Victoria Villarruel palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un categórico mensaje: “Jugamos contra los piratas usurpadores”

La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara de Senadores se expresó a través de sus redes sociales en la antesala del partido por las semis del Mundial 2026.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Argentina. Foto: NA
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Victoria Villarruel se expresó en redes sociales en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y catalogó al seleccionado británico como “los piratas usurpadores” en alusión al reclamo histórico por la soberanía de las Islas Malvinas.

“Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más”, escribió la presidenta del Senado y afirmó que enfrentar al seleccionado inglés “siempre es algo más”.

Además, sostuvo que “es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, vinculando la gesta de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986 con el presente del equipo capitaneado por Lionel Messi, quien disputa su última Copa del Mundo.

La vicepresidenta, reconocida por mantener una postura firme y activa en lo que respecta a la guerra de Malvinas y el reconocimiento a los veteranos del conflicto bélico de 1982, cerró su mensaje con una arenga patriótica: “¡Aguante Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”.

Victoria VillarruelGobiernoSelección ArgentinaSelección InglaterraMundial 2026
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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